Nápad koupit kus Technologického parku rozhádal jihomoravské zastupitele

Redakce MF DNES oslovila politiky z větších zastupitelských klubů, jejichž hlas je pro odsouhlasení tohoto strategického plánu klíčový. Většina shodně tvrdí, že nechtějí hejtmanství zatížit více než půlmiliardovým dluhem. Navíc si stěžují, že nemají dostatek informací, aby na tento obchod kývli.

Spory mezi některými politiky dokonce sklouzly do osobních útoků, kdy se například bývalý hejtman a dnes krajský zastupitel Michal Hašek (ČSSD) na Facebooku pustil do náměstka hejtmana Jana Vituly (TOP 09), který nákup akcií od společnosti Istithmar P&O Estates prosazuje.

„Zadlužit kraj částkou 500 mega kvůli tvému egu a případné trafice je fakt přes čáru,“ narážel Hašek na to, že Vitula už není krajským šéfem TOP 09 a zřejmě nebude ani jedničkou kandidátky v příštích krajských volbách, a bude tak hledat nové uplatnění.

O nákupu akcií měli zastupitelé rozhodovat už předminulý týden, vedení kraje však nakonec návrh stáhlo kvůli komplikacím s materiály a projedná ho pravděpodobně až v září.

Hašek pro MF DNES uvedl, že se záměrem kraje nesouhlasí celý zastupitelský klub ČSSD. „Vědu, výzkum a inovace podporujeme už dvacet let a jde to i bez podílu kraje v Technologickém parku. Kraj se svým záměrem vlamuje do developerského byznysu, což není jeho úloha,“ míní.

Na splátky si park sám vydělá

Vitula se proti slovům Haška ohradil a tvrdí, že žádnou trafiku mít ani nemůže, protože kritéria pro obsazení managementu budou přísná.

„Jde o profesionální byznys, ve kterém si samy banky stanovují podmínky, jak má vedení vypadat. Například je nutné mít deset let praxe v realitním byznyse, což rozhodně nemám. Sami jsme taková přísná pravidla požadovali, aby ani generace politiků, která nastoupí po nás, neměla tendenci cpát do Technologického parku politické trafikanty,“ argumentuje Vitula.

Stále věří, že se nakonec podaří nákup prosadit, protože Technologický park si na sebe vydělá sám. Výnosy z dividend podle Vituly pokryjí měsíční splátky úvěru, který si kraj plánuje vzít na čtrnáct let od Komerční banky.

Kladnější postoj k nákupu akcií mají nyní jen zastupitelé z ANO, TOP 09 s podporou Starostů a Žít Brno a zastupitelský klub Zelení a Piráti. Dohromady však mají jen 22 mandátů z celkových 65.

Ostatní za současné situace odmítají pro obří investici zvednout ruku. Kromě sociálních demokratů také lidovci, kteří byli v minulých volebních obdobích u vlády a vědu s výzkumem podporovali.

„Celkově postup ohledně nákupu akcií považujeme za nešťastný. Rok se jednání odehrávala za zavřenými dveřmi, kam jsme nebyli přizváni. Takže jsme měli jen kusé informace. Přitom jde o zásadní věc, protože nákupem zatížíme kraj velkým úvěrem,“ myslí si opoziční zastupitel Roman Celý (KDU-ČSL).

Peníze jsou potřeba i jinde

Podobný názor má i KSČM, což potvrdil její zastupitel Stanislav Navrkal. A přesvědčení o správnosti tohoto kroku nejsou ani politici z ODS.

Navíc krajské peníze budou potřeba jinde. Brněnská primátorka a zároveň krajská zastupitelka Markéta Vaňková (ODS) kraji „nabídla“ podíl v nové hokejové hale. Požaduje však po hejtmanství investici ve výši 250 až 300 milionů korun. Kraj má ale i další plány, jako opravy nemocnic nebo nákup vlaků za více než šest miliard, na který se pokouší získat dotaci.

Předkupní právo na akcie Technologického parku má nyní město, které už vlastní poloviční podíl. Zájem o další akcie však Brno nemá, takže bude řada na kraji.

Náměstek primátorky Tomáš Koláčný (Piráti), který problematiku Technologického parku řeší, by přivítal, kdyby kraj akcie koupil. Tuto variantu upřednostňuje před tím, než aby se poloviční podíl dostal do rukou soukromého vlastníka.

Aktuálně podle informací MF DNES usiluje o koupi akcií kromě společnosti Trikaya také developerská firma CTP. „Co se týče nákupu Technologického parku, nyní se vyjadřovat nebudeme,“ sdělila za CTP Markéta Baráková.

Firma v minulosti například plánovala v Brně stavbu skladu Amazonu, která se ale nakonec neuskutečnila. Stojí také za přestavbou areálu bývalé textilky Vlněna.