Taxikáři prohráli spor s magistrátem. Nejste čestní lidé, naznačil soud

Žalobu podali Pavel Jelínek, Aleš Ryjáček a Michal Šotola. V minulosti patřili k taxikářům, kteří si v Praze opakovaně účtovali za kilometr jízdy 90 korun.



„S panem Jelínkem je vedeno 19 správních řízení. Byly mu uloženy pokuty v celkové výši 428 tisíc korun, 27 tisíc zaplatil. S panem Ryjáčkem je vedeno 20 správních řízení, je mu uloženo 1 milion 509 tisíc, nezaplatil vůbec nic. A panu Šotolovi bylo... 39 správních řízení ve výši 1 milion 933 tisíc a nezaplatil vůbec nic,“ uvedla primátorka v květnu 2015 v pořadu internetové televize Stream.cz.



Taxikáři před soudem tvrdili, že tvrzení Krnáčové nebylo pravdivé a výrok je poškodil. Od města žádali omluvu a finanční satisfakci ve výši 900 tisíc korun.



Soudkyně Dagmar Stamidisová jejich žaloby zamítla. Informace, které Krnáčová o taxikářích během rozhovoru pro internetovou televizi zveřejnila, sice nebyly přesné, ale podle soudu měly pravdivý základ.

Z údajů předložených magistrátem totiž vyplývá, že tito taxikáři opakovaně porušovali předpisy. Šlo o šizení na jízdném (Michal Šotola měl například účtovat místo 535 korun částku 1 595 korun), předražené ceníky umístěné na vozech, neoprávněné parkování či situaci, kdy Aleš Ryjáček vysadil z auta pasažéra poté, co zjistil, že se jedná o kontrolora.

Obvodní soud pro Prahu 1 začal řešit spor loni v prosinci:



Krnáčová v internetové televizi nepřesně uvedla, že správní pokuty v řádech statisíců korun dostali taxikáři. Ve skutečnosti byly sankce uloženy firmám, pro které tito šoféři jezdili.



„Rozhodnutí se týkají společností, netýkají se žalobců. Nevyplývá jakákoliv souvislost mezi mými klienty a uvedenými společnostmi,“ argumentoval právní zástupce taxikářů Michal Zeman. „Nezlobte se, pane doktore, ale to tedy vyplývá,“ ohradila se soudkyně.

Advokát trval na tom, že taxikáři mají nárok na omluvu a odškodnění nemajetkové újmy. „Tvrzení o žalobcích byla nepravdivá a zasáhla do dobré pověsti mých klientů. To musí zasáhnout do dobré pověsti každého člověka,“ zdůraznil právní zástupce všech tří mužů.

„Pokud žalobci pociťují nějakou újmu, nějaký dopad na svoji pověst v souvislosti s provozem taxislužby, tak si to způsobili především vlastní činností,“ reagoval advokát Martin Janoušek, který zastupuje pražský magistrát. Navrhl žaloby zamítnout.

„Ochrana občanským zákoníkem může být přiznána osobám, které mají čest, důstojnost, a tu mají bez poskvrny. V průběhu řízení nebylo jednoznačně prokázáno, že by žalobci takovými osobami byli. Ze spisů vyplývá, že zákon porušovali, nedodržovali, že došlo k předražení (jízdného) a dalším pochybením. Z těchto důvodů má soud za to, že jim ochrana nepřísluší,“ uvedla při zdůvodnění rozsudku soudkyně Dagmar Stamidisová.

Podle jejího názoru primátorka Krnáčová o taxikářích nelhala. „Základ informace byl pravdivý. Veřejnost měla na tyto informace právo,“ doplnila soudkyně.

Podivila se tomu, že taxikáři podali žalobu až tři roky po odvysílání pořadu. Pokud se jim nelíbilo vyznění reportáže, měli podle soudu žalovat spíš provozovatele vysílání televize Stream.



„Rozhodnutí je pro nás překvapující a vyčkáme na (písemné) doručení. Případné odvolání proberu s klienty,“ řekl iDNES.cz advokát žalobců Michal Zeman. Právní zástupce magistrátu nechtěl úspěch ve sporu komentovat.