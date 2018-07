VIDEO: Taxikář v centru Prahy napadl ženu, zastupiteli sprostě nadával

„V úterý navečer mě napadl taxikář v Mostecký. Svalnatej, o hlavu větší, s agresivním výrazem. Jeden z těch gaunerů, co tam pravidelně stojí. Bylo to kvůli tomu, že jsem mu řekla, ať odjede,“ sdělila Amálie P. na sociální síti.

Podle ní taxikář v pěší zóně stál déle než tři minuty, a tak mu pohrozila přivoláním policie.



„Mlčky vystoupil, chytil mě, já se vysmekla, začal na mě řvát, že jsem kun*a. Myslela jsem, že to tím skončí. A pak mi vrazil takovou facku, že jsem málem odlítla, silou, kterou použije chlap na chlapa,“ popsala situaci Amálie s tím, že jí začali lidé okolo pomáhat a taxikář z místa odjel.



„Událost prověřujeme jako podezření na přestupek proti občanskému soužití a v nejbližší době bude předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení,“ řekl iDNES.cz policejní mluvčí Jan Rybanský.



Taxikář napadení ženy nepopřel

Na místo se druhý den vydali i politici Strany zelených v Praze 1, konkrétně člen předsednictva strany Vít Masare a také zastupitel Petr Kučera. Taxikář na místě opět stál i se svým kolegou.

„O těch taxikářích, že tam parkují a jsou to ostří hoši, už píše spousta občanů Prahy 1 a štve je to. Najednou se naskytla situace, kdy jsme se tam s kolegy vyskytli a řekli jsme si, že se jich taky půjdeme zeptat a z bezpečnostních důvodů si to natočíme,“ řekl iDNES.cz Petr Kučera.



Podle něj měli poměrně velkou šanci, že dotyčné taxikáře na místě zastihnou. „Lidé, kteří bydlí v okolí a chodí tudy denně, tak říkali, že tam parkují oba celkem často,“ vysvětlil Kučera. A tak se zeptali na incident s Amálií P.

„Já jí neplácl facku. Já jí dal takový dělo, že omdlela, rozsekla si hlavu a teď je v nemocnici. Můžeš si to jít ověřit, no, věříš mi to, viď? Žereš todle...“ prohlásil taxikář s ironickým výrazem.

S kolegou si neodpustili také vulgární urážení Kučery i Masareho a nechtěli uznat, že v pěší zóně parkují déle než tři minuty a měli by tedy odjet.

Kučera se prý nebál, že by mohl dopadnout jako napadená žena. „Strach jsem neměl, protože jsem si myslel, že se do ničeho vážnějšího pouštět nebudou. Ale nějaký strach tady teď je, protože nevíme, co to je za lidi a kde mají konexe,“ řekl.



Do sporu se poté vložila i kolemjdoucí žena s dítětem, které se chování taxikářů taktéž nelíbilo. „Já tady taky žiju a mně to vadí. Když tady jdu s kočárkem, tak ani nemám kudy projet,“ řekla žena.

Oba taxikáři nakonec nastoupili do svých aut a ještě před příjezdem policistů přeparkovali. Když asi za deset minut od incidentu dorazila státní policie, začala situaci s taxikáři řešit.

Přestupek za hrubost i možný soud

„Udělili tomu pánovi na základě videa za vulgarity přestupek kvůli hrubosti. Mám pocit, že za parkování pokutu nedostal, protože když přijela policie, tak byli přeparkovaní,“ popsal Kučera.

Taxikáři oba politiky ještě před příjezdem policistů varovali, že je natáčet nemohou, protože je to trestný čin, pokud video zveřejní, a že se mohou bránit. Petrovi Kučerovi ale zatím žádné oznámení od policie nepřišlo.

„Co není, může být. Nicméně si myslím, že v tom případu je na jedné straně soukromí těch lidí a na druhé straně přestupování pořádku ve veřejném prostoru. O tom by musel rozhodnout soud, jestli je ta jejich práva nutné chránit vymazáním videa,“ zakončil Petr Kučera.