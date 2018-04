VIDEO: Tetovací festival zpestřila i show s věšením na háky za kůži

Celým strakonickým kulturním domem nepřetržitě vrčí motorky tetovacích strojků. V sále i na ochozech se nechávají natrvalo pomalovat desítky lidí.

Další stovky je sledují, hodnotí nebo si vybírají své nové tetování. Sobota ve Strakonicích patřila už 15. ročníku Tattoo Jamu, kam se sjely desítky tatérských studií a také příznivci tetování z celé republiky.

U jednotlivých stolů návštěvníci mohli vidět, jak na kůži vzniká například portrét Jacka Nicholsona nebo Karla Kryla. Tetovalo se barevně i černobíle.

„Dneska je to už úplně jiný, než když jsme se nechali tetovat my. V dnešní době jsou tatéři grafici, lidé s uměleckými školami a podobně. Hodně se to posunulo,“ debatovala skupinka lidí ve středním věku před kulturním domem.

„Nechávám si udělat jakéhosi zombie psa, možná tak bych to popsala. Ale těžko říct, co z toho nakonec bude,“ usmála se na lehátku jednoho z pěti desítek studií čtyřiadvacetiletá Nikola z Brna, který na Tattoo Jam přijela poprvé.

Se „svým“ tatérem se na motivu dohodli už předem a na jih Čech přijeli společně. Kromě soutěží o nejlepší tetování v různých kategoriích návštěvníky bavila show Fly High Tribe Suspension Crew.

Dva muži se zavěsili na háky propíchnuté do kůže na hrazdu, kterou vytahovala do vzduchu jedna z členek skupiny. A také pomocí háků, ty měla tentokrát zapíchnuté do zad.

Kromě tetování lidé bavili i hudební skupiny Trautenberk nebo Satisfucktion.