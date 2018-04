Rezervy vidím, ale firmu bych oznámkoval dvojkou, říká ředitel Tatry

Mluví se o tom, že jste prodělali na zakázce pro Rusko a pro Ukrajinu. Že jste vyrobili několik stovek aut, aniž byste si nechali zaplatit zálohu, a zakázka padla.

To se říká, ale pravda je trochu jiná. Třeba u obchodu s Ukrajinou, kde mělo jít o 150 vozidel, se s výrobou nezačalo. Jednali jsme s naším ukrajinským zákazníkem o možné dodávce aut pro stavbu vodní elektrárny, ale nakonec si nedokázali zajistit financování a z obchodu sešlo. Tak už to občas chodí. Ale žádné automobily jsme v rámci této zakázky nevyráběli.

A zakázka pro Rusko?

Tam jsme jednali o vozech pro stavbu obchvatu Moskvy. Dodali jsme loni 60 automobilů, za které jsme dostali zaplaceno, na další vozidla jsme dostali zálohu, ale z té zakázky nakonec sešlo.

Tatra v číslech Zaměstnanost

12/2016 1 352

12/2017 1 289

04/2018 1 264 Výroba

2016 1 326 aut

prodáno 1 312*

2017 1 481

prodáno 1 338* * část vyrobených a neprodaných aut jsou vozidla, která musejí být dokončena u výrobce nástavby

O kolik vozidel šlo?

Šlo o 200 kusů. V případě této zakázky jsme stáli před rozhodnutím, co udělat. Šlo totiž o našeho nejaktivnějšího tamního dealera, který nám tu zálohu zaplatil ze svého. Ta záloha byla ve výši deseti procent, což by naše cash flow nijak závratně nevylepšilo, ale jej by to mohlo položit. Tak jsme se rozhodli, že tu zakázku vezmeme na sebe a ty vozy nyní postupně prodáváme. Pro nás je z dlouhodobého hlediska rozhodně výhodnější takového dealera podržet. Přijde doba, kdy se nám to nějakým způsobem vrátí.

Kolik vozů jste v této zakázce vyrobili?

Stovku.

A kolik jste jich už prodali?

Řádově nám jich zůstává šedesát, takže čtyřicet jsme už prodali. Myslím, že do konce letošního roku zmizí všechny.

Auta pro ruský trh se asi na tom evropském prodat nedají. Dají se v takových vozech třeba vyměnit motory za ekologičtější?

Vozidla z té zakázky byla vybavena motory splňujícími normu Euro5, ty se v Evropské unii v běžné silniční dopravě používat nedají, byla určena primárně pro Rusko. Motory se zaměňovat nedají, u motorů splňujících Euro6 už jsou jiné kabiny a podobně.

V souvislosti s nepovedenými zakázkami pro Rusko se hovořilo také o snižování počtu zaměstnanců. Že jste propouštěli. Agenturní zaměstnance i ty vlastní...

To nesouvisí ani tak se zakázkami pro Rusko, jako spíše s vývojem na trhu. Agenturních zaměstnanců zaměstnáváme méně, nejedeme nyní takovým tempem, jako na konci minulého roku, kdy jsme museli splnit několik zakázek. Ale tak to dělají všechny firmy. Agenturní zaměstnanci jsou využíváni hlavně v době špiček, když se vyrábí méně, jejich počet klesá.

Snižovali jste i počet kmenových zaměstnanců?

Na ty jsme moc nesahali, změny se dotkly jen části režijních profesí, to jsou například skladníci a podobně, další drobná redukce se týkala například přirozených odchodů do důchodu.

Generální ředitel automobilky Tatra Kopřivnice Radek Strouhal.

Čili se dá říct, že jste aktivně nepropouštěli, ale ani nepřijímali?

Tak se to říct dá. Navíc jsme investovali zhruba 400 milionů do strojů, na kterých je úplně jiná produktivita než dříve, takže se potřeba lidské síly postupně snižuje.

U vás ale převládá spíše ruční výroba automobilů, sériově se nákladní vozy moc nevyrábějí.

Převládá. Ale i tak se snažíme zvyšovat produktivitu. O nedostatku některých profesí na trhu dnes hovoří každý a i my si jej uvědomujeme. Zaměstnanců je relativně dostatek, ale těch, kteří něco umí, je velký nedostatek. A netýká se to jen strojírenství, ale třeba i bank a podobně.

Jaký je teď tedy stav zaměstnanců v Tatře?

Jsme dnes na nějakých 1 200 lidech. Řekl bych, že už jde o stabilizovaný stav, s velkým propouštěním nepočítáme. Samozřejmě netolerujeme alkohol a drogy, ale to je jiná záležitost.

Přebírali jste Tatru ve stavu jakési klinické smrti, v jakém stavu je teď?

Myslím, že v dobrém. Díky využití investičních pobídek jsme opět konkurenceschopní, dříve se do Tatry dlouhá léta neinvestovalo.

Poslední známé číslo plánu výroby je 1 048. To je oproti loňsku výrazný pokles. Co se stalo? Klesá celý trh, nebo jde o problém Tatry?

Pokles není tak velký, jak se na první pohled zdá. Letos například nepočítáme s výrobou pro ruský trh, ty automobily pokrýváme výrobou z loňska a to je v podstatě hned 200 automobilů rozdíl. Sto jsme vyrobili loni navíc, letos jich sto nevyrobíme. Více se i soustředíme na speciální auta s vyšší přidanou hodnotou.

Kolik automobilů se v kategorii Tatry vyrobí v celosvětovém měřítku?

Řádově jde o 15 tisíc automobilů ročně.

Ptám se na to proto, abych věděl, jak významný je takový pokles výroby o 400 vozů.

Ten náš podíl je poměrně zajímavý, pohybovat se okolo deseti procent výroby není špatné číslo. Výrobu ovlivňuje hlavně zájem stavebních firem. A ty se rády vybavují dopředu. A po loňském boomu přišlo mírné ochlazení trhu.

Dají se už říct čísla za loňský rok?

Loňský rok byl jedním z nejúspěšnějších v historii Tatry, skončili jsme jej s EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů, pozn. red.) okolo 680 milionů korun. Ale konkrétní výsledky zveřejníme včas.

Jaká je tedy současná situace Tatry?

Externí agentury nás hodnotí osmi body z deseti. Devítku má ČEZ, desítku v České republice nemůžete kvůli ratingu celého státu získat. Z mého pohledu ty rezervy samozřejmě vidím, ale hodnotil bych Tatru jako ve škole dvojkou.

Pro Tatru byly vždy důležité i vojenské zakázky. Nakolik vám nahrává současná situace ve světě?

Pokračujeme s dodávkami do Indie, běží nám projekt v Saúdské Arábii, který se po nějakém roce a půl jakéhosi uspání opět rozběhl, jsme přibližně v půlce stavby tamního montážního závodu.

Co tam budete dodávat?

Tam se budou vyrábět jednodušší díly, nárazníky a podobně, složitější části jako motory se budou dodávat od nás. Auta se budou montovat tam.

Nakolik je takový saúdskoarabský trh zajímavý z hlediska výroby nákladních automobilů?

Vzhledem k tomu, že tam skoro není železnice, tak extrémně. Kapacita závodu je plánována na tisíc vozů ročně ve dvousměnném provozu. Vyrábět by se mělo začít do března příštího roku, možná dříve.