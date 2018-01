Příznivci Tatry chtějí čestné občanství pro geniálního konstruktéra

Hans Ledwinka Automobilový konstruktér se narodil 14. února 1878 v rakouském Klosterneuburgu a zemřel 2. března 1967 ve věku 89 let v Mnichově.

v rakouském Klosterneuburgu a zemřel 2. března 1967 ve věku 89 let v Mnichově. Do kopřivnické automobilky přišel jako 19letý a hned se dostal do týmu, který stavěl první středoevropský automobil Präsident .

. Tvůrce tatrovácké koncepce samonosně torzně tuhého podvozku s centrální troubou, vpředu plochým dvouválcem chlazeným vzduchem a vzadu s výkyvnými poloosami bez kloubů.

Autor prvních aerodynamických tatrovek, například vozu Tatra 97 .

. Za údajnou kolaboraci s nacisty byl po válce vězněn. Na začátku 90. let soudně zcela rehabilitován.