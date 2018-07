Ministryní byla jen třináct dní. Post na kraji si Taťána Malá udržela

Další působení Taťány Malé ve vedení hejtmanství v pondělí jednomyslně potvrdili krajští radní.

„Na základě dosavadních zkušeností s prací Taťány Malé ve funkci náměstkyně hejtmana není důvod jakkoliv zpochybňovat její působení v této pozici. Pro mě jako hejtmana je důležitá její práce pro kraj v oblasti investic a majetku. A tady nemám výhrady, stavím se tedy za rozhodnutí koalice,“ okomentoval hejtman Bohumil Šimek (ANO).

Malá, která minulý týden rezignovala na funkci ministryně spravedlnosti kvůli aféře s opisováním ve svých diplomových pracích, verdikt kolegů vítá.

„Vážím si podpory vedení kraje i koaličních partnerů, a proto je nehodlám zklamat. Pokud se v budoucnu rozhodnu udělat jakékoliv změny, nebude to rozhodně kvůli tlaku, který je na mě vyvíjen ze strany médií. Celou kauzu totiž považuji za umělou a nepřiměřenou,“ reagovala Malá pro MF DNES.

Politolog: Ztrácí důvěryhodnost

Zastání našla v mateřském hnutí ANO i u zbytku koalice. Podle náměstka pro školství, vědu a výzkum Jana Vituly (TOP 09) je spíše než podezření na plagiátorství důležitější dobrá spolupráce.

„Pokud se objeví nová závažná fakta, může to ovlivnit náš postoj, ale pro mě je to v tento okamžik uzavřené. S paní Malou spolupracuji druhým rokem, a co se týká práce v radě, nemám vůči ní žádné připomínky. Nevím, co by muselo vyplavat, abychom si řekli, že má smysl se tím zabývat,“ uvedl Vitula.

Politolog Otto Eibl z Masarykovy univerzity vidí problém v tom, že politická kultura v Česku není tak vyspělá jako v západních zemích. „V Německu se z funkcí odstupuje z pouhého podezření, u nás se tohle neděje,“ okomentoval Eibl.

Poukázal také na fakt, že kdyby se Malá nestala ministryní, nikdo by její diplomové práce nezkoumal. „Takhle byla pod větším drobnohledem. Teď má na sobě škraloup, a dokud se neočistí, je to problematické. Sama mohla funkce nabídnout do doby, než bude jasno. Předpoklad vykonávat politickou funkci je přece stejný na všech úrovních, základem je důvěryhodnost,“ upozornil politolog.

Takovou možnost ale Malá jednoznačně odmítla. „Poslanecký mandát ani svou funkci náměstkyně hejtmana k dispozici dávat nehodlám, není k tomu důvod,“ řekla.

Nicméně minimálně část opozice s ní nesouhlasí. Krajský zastupitel Roman Celý (KDU-ČSL) vnímá potvrzení Malé ve funkci náměstkyně jako špatný vzkaz veřejnosti.

„Je to rozhodnutí a zodpovědnost současné koalice a hlavně hnutí ANO. Vedení kraje rozhodlo, aniž by počkalo na závěry etické komise. Brno je město studentů a tohle jim dává jakýsi signál, že všechno je možné,“ poznamenal Celý.

Verdikt komise za tři týdny

Narážel na diplomovou práci o mikroklimatických podmínkách v chovu králíků, kterou Malá obhájila na Mendelově univerzitě v roce 2005. Jedenáct akademiků nyní zkoumá, zda to není plagiát.

„V určitých pasážích jsou místo originálních citací opsány parafráze citací z diplomové práce zpracované na podobné téma v roce 2003,“ zdůraznila rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová.

Verdikt, zda šlo o plagiátorství, či ne, má etická komise vynést přibližně za tři týdny. Pokud odhalí opisování, může podle novely vysokoškolského zákona v některých případech dojít až na odebrání titulu, ovšem pouze u prací, které nejsou starší tří let. Malá ale „diplomku“ obhájila před třinácti lety.

„Proto jsme zadali i externí právní analýzu, jak v takových případech v delším časovém úseku postupovat,“ uvedla Nerudová s tím, že odmítá předjímat výsledek.

Ještě když Malá počítala s tím, že ministryní zůstane, doporučila za sebe jako náhradu na post náměstka Petra Hýblera (ANO). Výměna se však nakonec nekoná a její stranický kolega zůstává nadále radním.

„Mám svou práci a tato změna na mě opravdu žádné dopady nemá,“ reagoval Hýbler. Ostatně o tom, že by se stal náměstkem, vedení kraje ani nestačilo rozhodnout. „Bavili jsme se jen v rámci klubu ANO, neprobírali jsme to ani s koaličními partnery,“ uzavřel Hýbler.

