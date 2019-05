Účet za tanky shořelé v Praze jde do milionů. Žár roztavil části pásů

Hůř z obou tanků dopadl M36 Jackson, americký stíhač tanků z roku 1944, který byl tak oblíbenou zbraní, že jej ve výzbroji měli Jugoslávci ještě v 90. letech.

„Má ohořelé pásy, což je pro tank problém. Jejich součástí jsou totiž gumové špalky, umožňující tanku jízdu po silnici. Ty se roztavily. Odešly rovněž kovové čepy, které už nejdou použít. Mám obavu, že převodovka je také zničená. Je v čele tanku, které bylo vystaveno nejvyšším teplotám.

Oheň tavil sklo

Žár mění mechanické vlastnosti některých dílů. Bude třeba sejmout věž tanku, převodovku vyndat a opravit,“ vyjmenoval Jaroslav Janoušek. Plemeny, které tank olizovaly 20 minut, vytvořily teplotu přes 1 200 stupňů, takže se roztavily skleněné světlomety, poškozený je i lak a veškerá elektronika.

„Když seženu tři lidi na plný úvazek a ti na tom budou dělat nepřetržitě pět měsíců, podaří se to opravit. Náhradní díly nejsou problém. Cenu odhaduji na 3,5 milionu korun,“ vypočetl majitel obrněnců.

Lépe dopadl druhý tank, M3 Stuart M3A1 z roku 1942. Oheň ho jen očoudil, lehce poničené má pásy. Už jej mají na dílně a v provozu by mohl být co nevidět. Ironií osudu je, že šlo o stroj, který Janoušek posledních pět let opravoval a veřejnost ho v akci ještě neviděla.

S náklady pomůže pojistka

Majitel počítá s tím, že škody pokryje pojistka, kterou měl dopravce tanků sjednanou. „Každý náklad, který se přepravuje na podvalu je pojištěný na obrovské částky, mělo by se to platit z toho. Věřím, že pojišťovna to s námi rychle vyřeší. Bohužel, lidský život, který při nehodě vyhasl, to už nezachrání,“ dodává Janoušek.

K nehodě, při níž tanky ohořely, došlo 2. května v Praze. Nákladní vůz s podvalem je vezl na Slavnosti svobody do Plzně. Z dosud nezjištěných příčin na Pražském okruhu se podval srazil s autobusem Vězeňské služby.

Zranilo se při tom lehce 14 vězňů, jeden člen vězeňské stráže zemřel. Jako zázrakem vyvázl z nehody řidič podvalu. Jaroslav Janoušek, který 16. května oslaví sedmdesát let, to pokládá za největší dar k nadcházejícím narozeninám.

„Jsem hlavně rád, že se mu nic nestalo. Když jsem ho viděl v kabině, která hořela, tak to nebyl hezký pohled. On z té kabiny vyskočil ven. A neměl ani škrábanec,“ diví se majitel tanků.

Nehoda též prolétla světem. O hořících amerických tancích v Česku referoval například Washington Post nebo newyorský Herald Tribune.