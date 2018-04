Šestinu průmyslové zóny obsadí skleníky a ryby, radní schválili prodej

„Firma tady chce postavit závod na výrobu a zpracování potravin využívající principy akvaponického chovu ryb a pěstování zeleniny,“ řekl hejtman Jiří Čunek.

Zástupci firmy krnovské společnosti Taneco, u jejíhož zrodu stál i František Čuba se synem Rostislavem, nyní bližší informace uvést nechtějí. Čekají až na souhlas krajských zastupitelů a podpis smlouvy o budoucí kupní smlouvě. To by mělo být do několika týdnů.

Celá zóna zabírá plochu 360 hektarů, Taneco z ní zaplní plnou šestinu. Postavit zde chce skleníky s nádržemi na chov ryb. Voda, kterou ryby znečistí, se pak využije pro pěstování rostlin, které z ní nasbírají živiny a tím ji vyčistí. Pak putuje zpátky k rybám.

Na vstupu jsou jen granule na krmení ryb, žádný odpad provoz neprodukuje a ztráty jsou pouhá tři procenta denně. Tvoří je voda, která se odpaří.

Investice za dvě a půl miliardy, práce pro téměř čtyři stovky lidí

Stejnou technologii využívají ve Spojených státech amerických, Izraeli, Asii i Africe, loni ji v menší míře zavedli v německém Berlíně.

„Jedná se o uzavřený systém s celoročně řízeným klimatem, který funguje na principu vzájemné recirkulace zdrojů mezi rybami a rostlinami,“ sdělil Čunek.

Právě takový provoz má podle vedení Zlínského kraje v zóně šanci. Výroba údajně nezatíží životní prostředí a nemusela by vzbudit ani protesty ekologických organizací. Souhlas ministerstva průmyslu a obchodu už má (viz též Ministerstvo povolilo pěstování zeleniny a chov ryb v průmyslové zóně).

Taneco chce se stavbou začít v roce 2020 a provoz rozjede o dva roky později. Druhou etapu má naplánovanou na rok 2023 se zahájením koncem roku 2025.

Celkem tak společnost investuje v holešovské zóně 2,5 miliardy korun. V novém provozu by mělo práci najít 378 lidí.

V centru Berlína díky akvaponii úspěšně chovají ryby a pěstují zeleninu (více zde):