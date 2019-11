Po třiceti letech se vrátili na taneční parket a už sbírají ceny ze soutěží

Postupně se z nejnižší skupiny E v seniorské kategorii propracoval takřka do úplné špičky. Začátkem letošního května získal právo tančit ve skupině A. Zatím posledním megaúspěchem Benýškových se stala účast na republikovém mistrovství, kde ve své kategorii obsadili 8. místo.



„Je to pro nás něco neuvěřitelného. V konkurenci dvou desítek přihlášených párů, z nichž mnohé trénují řadu let, jsme se neztratili. A to po třicetileté přestávce tančíme teprve tři roky,“ prozradila Lenka Benýšková s tím, že v Ústí nad Labem se tančilo skvěle.

„Obecenstvo bylo úžasné, lidé tleskali a fandili. Opravdu jsme si to užili. A díky skvělému umístění o to víc,“ řekla. A protože tanec je pro Lenku a jejího manžela Bohuslava obrovský koníček, jemuž věnují každou volnou chvíli, oba pečlivě sledují soutěž StarDance.

„Samozřejmě se díváme. A pokud není čas a jsme na soutěži, tak jako nyní, tak si vše nahráváme. Nesmírně soutěžícím fandíme a obdivujeme je, že se dokážou v tak krátkém čase naučit kroky a v přímém přenosu je i zatancovat. To musí být ohromný nápor na psychiku,“ shodují se Benýškovi, kteří mají hned několik favoritů. „Líbí se nám Veronika Khek Kubařová, která tančí s Dominikem Vodičkou a pár Jakub Vágner s Michaelou Novákovou,“ prozrazují.

Oni sami při trénincích pilují zejména techniku. „Stále je co zlepšovat a zdokonalovat. Přece jen máme oproti ostatním výrazný hendikep. Tím je ta naše třicetiletá pauza,“ smějí se.

Oba se ale shodují, že soutěže jsou pro ně jen taková třešnička na dortu. Důležité je pro ně kamarádství, cestování, nové zážitky a také fyzická kondice, kterou si díky tanci zlepšují.

„Jako mladí jsme tančili rádi. Když ale přišly děti, pověsili jsme taneční boty na hřebík. Na nabídku znovu se scházet s bývalou partou a začít opět tančit jsme se zpočátku netvářili vůbec nadšeně. Nakonec jsme si řekli, že je to lepší, než sedět doma v obýváku a dívat se na televizi,“ vzpomíná Lenka Benýšková na začátky jejich nové „seniorské“ taneční kariéry.

Neměla jsem šaty ani správné boty, bála se tanečnice

„Manžela chytlo tancování hned na první hodině. Byl doslova k neudržení. Stále vymýšlel, co a jak tančit, začal dokonce mluvit o soutěži. Ale to jsem zas nechtěla já. Vždyť jsem neměla šaty ani ty správné taneční boty,“ pokračuje Lenka, která se ale nakonec nechala přemluvit a na plán svému muži kývla.

A udělala dobře. Hned v první soutěži v Praze Benýškovi obsadili metu nejvyšší. Pak už si pár trpělivě prošlapával cestičku až k letošní mistrovské soutěži. Úspěch si oba vychutnali s přáteli na slavnostním plese, který se konal v chebském Kulturním centru Svoboda u příležitosti 60. výročí založení tanečního klubu ATK Standard.

„Když jsme na mistrovství odjížděli, byli jsme hodně nervózní. Věděli jsme, že v mistrovské soutěži bude startovat dvacet nejlepších párů z celé republiky a že uspět bude hodně těžké. Byli jsme rozhodnuti, že si večer užijeme a jen jsme doufali, že nebudeme poslední. A bylo to úžasné, finále jsme měli na dosah. Úspěch, který jsme zažili, nám dal chuť dál tančit a zlepšovat se,“ dodává se smíchem Lenka.