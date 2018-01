Jako malé učarovalo Sáře prkno. Může se stát nástupkyní Evy Samkové

„Sám lyžuji i snowboarduji, takže jsem děcka brával s sebou,“ popisuje Radek Strnad. „Sára s lyžemi začala ve třech letech. Na sjezdovku vyjedeme jeden kopec a jsme tam. Nabízelo se to.“



Malá Sára - podobně jako její o čtyři roky mladší bratr Robin - se sice brzy začala lyžím věnovat i závodně, ale cítila, že ji to táhne jinam.

Po přestupu do juniorské kategorie Sára v Evropském poháru úspěšně soutěží ze závodnicemi i o pět let staršími. Na snímku jede na prvním místě.

„Měla jsem takové plastové prkénko, malý snowboardek, na kterém není připevněná noha. A na tom mě to moc bavilo,“ vzpomíná. „Chtěla jsem to zkusit na opravdovém,“ prozrazuje.

„Měla velké přání - dostat pořádné prkno. Tak jsem jí v osmi letech jedno koupil,“ líčí otec.

A později se ukázalo se, že šlo o dobrou volbu.

„Sára je hrozný dříč. Závodnice, která si všechno vybudovala sama,“ vzpomíná trenér SKI klubu Velké Meziříčí Ivan Doležal. „Ze začátku s tátou bojovali sami, do reprezentačního týmu se prokousali svou pílí, drilem a tréninky,“ chválí přístup Radka Strnada.

SKI klub jim podle Doležalových slov zprostředkovával tréninky na kopci. „Sára nejprve začínala lyžovat s námi, pak se ale vrhla na snowboard. Chvilku jezdila obojí, jenže snowboard jí šel líp,“ vykládá Doležal.

V patnácti už je v tréninkové skupině reprezentačního kouče

Strnadová se před dvěma lety dostala do tréninkové skupiny reprezentačního kouče Marka Jelínka, který na zimní olympiádě v roce 2014 v Soči dovedl Evu Samkovou k olympijskému zlatu.

„Já osobně se za žádného trenéra nepovažuji, licenci na to nemám. Sice jsme ze začátku jezdili spolu, ale jako svoji zásluhu bych to neviděl,“ říká s úsměvem Radek Strnad. „Když si Sáry všimli a zavolali mi, jestli by byla možnost, aby si ji připravili pro reprezentaci, souhlasil jsem.“

Přesto, že je Sára Strnadová na gymnáziu teprve v kvartě, má za sebou už první výrazné úspěchy. V dorostenecké kategorii je dvojnásobnou mistryní republiky a dvojnásobnou celkovou vítězkou Českého poháru ve snowboardcrossu.

„Mým největším výsledkem je ale první místo na mezinárodním mistrovství Německa,“ pochvaluje si milovnice koní a windsurfingu, která zároveň hned první rok skončila šestá na neoficiálním mistrovství světa v italském Topolinu.

Před aktuální sezonou se dočkala velkého přestupu - do juniorské kategorie. V ní se střetávají závodníci od 15 do 20 let. „Takže vlastně soutěžím i s dospělými. Ale není to tak strašné: spíš mnohem zábavnější, protože mám více soupeřek. Je to větší výzva,“ pochvaluje si.

A třinácté místo z prosincového závodu Evropského poháru ukazuje, že Strnadová může uspět i zde.