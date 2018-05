Triatlonista vstává v pět ráno, aby si za šest let splnil sen o olympiádě

Hned tak něco ho nerozhodí, je i psychicky velmi odolný Překvapením bylo pro nás to, jak rychle začal mít Tomáš v triatlonu výsledky. Během pár let na sobě hodně zapracoval. Řekl bych, že je ze sportovního pohledu hodně inteligentní. Přemýšlí nad tím, co a jak se trénuje. Velice dobře spolu komunikujeme a upravujeme spolu přípravu podle toho, jak se cítí. Hodně důležité je, že mě poslouchá a dodržuje veškeré pokyny. Naše tréninky jsou hodně individuální, Tomáš jich má přibližně dvanáct týdně. O víkendu maká dvoufázově, někdy i víc. Je opravdu cílevědomý a hodně psychicky odolný. Jde o všestranného sportovce, kterému pomohlo, že odmalička rád jezdil na horském kole a na skautské tábory. Moc věcí ho tudíž nerozhodí, dokáže leccos překousnout a jít dál. Problém je trošku s tím, jestli se dá triatlonem uživit. U nás je asi jenom šest sportovců, kteří jsou schopní se jím zabývat profesionálně. Dá se tudíž říct, že špička je u nás poměrně úzká. Letošní sezona teprve začala a Tomáš je prvním rokem junior, ambice má přesto poměrně vysoké. Chce do Austrálie na mistrovství světa. Jako trenér musím říct, že je v přípravě opravdu poctivý. Protahuje se a posiluje, takže se mu vyhýbají i zranění. Navíc i ve škole patří k nejlepším, takže má šanci se dostat na vysokou. Šance do budoucna v jeho případě vidím skutečně velké. Doufám, že u triatlonu zůstane a bude v něm pokračovat. - Jiří Března, trenér TJ Spartak Třebíč