Dívenka prožívá hodiny dřiny v tělocvičně. Chce být jako ruská hvězda

Terezku znám asi čtyři roky, kdy jsme zakládali náš klub. Má od přírody dáno, že trenérku i publikum zaujme. Nebojí se toho, to je její velká výhoda. To, co zvládá na tréninku, pak dvojnásobně prodá v závodě. Opravdu se ráda předvádí. Musím ale také říct, že je to docela dříč. Když se do něčeho zakousne, vydrží u toho do doby, než se to naučí. Je velice oblíbená v kolektivu. Nebojí se udělat si srandu z čehokoliv, ani sama ze sebe.

Terezka mě překvapila hned první rok, když se dostala do finále domácího šampionátu. Letos postoupila do vyšší kategorie: naděje starší. Minulý rok cvičila dvě sestavy s náčiním a dvě bez náčiní. Letos už má ale čtyři sestavy s náčiním. Z toho je opravdu náročná stuha. Její silná stránka je obruč.

Zatím je ve věku, kdy nevíme, jak to do budoucna půjde dál. Přijde puberta, přijdou hormonální změny postavy. Já si myslím, že hraniční věk je juniorská kategorie, kdy se potom rozhoduje, jestli děti zůstávají u moderní gymnastiky, nebo odcházejí k jiným sportům. Tam se to láme.

Vidí, že ostatní děti jdou o víkendu na hřiště a oni musí na závody nebo na doplňkové tréninky. Ale to je asi v každém sportu. Když bude pokračovat, šanci má. A já doufám, že u gymnastiky vydrží. A hlavně, že ji bude dál bavit.

- Kateřina Rezková, trenérka SK MG Vysočina