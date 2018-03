Atletika, alpské lyžování, skikros. Vzorem sportovní naděje je Ledecká

Danu z nám asi šest let. Před dvěma lety jsme k alpskému lyžování přibrali navíc ještě skikros. Ten začínáme s dětmi trénovat až kolem deseti let. Je to totiž kontaktní sport a navíc jsou v něm skoky, proto se do skikrosu malé dětí nepouští.

Dana s ním začínala teprve loni a hned slavila úspěchy. Má to ale všechno odpracované. Sportu se věnuje opravdu poctivě a dělá pro něj maximum. Na závody jezdí každý víkend, aby nabrala zkušenosti. Tréninky na lyžích máme čtyřikrát týdně, navíc chodí do školy a do toho má ještě atletiku, takže sportuje každý den. A někdy to je pro ni dost náročné.

Sportovní budoucnost však záleží i na rodičích, jak budou mít finance i čas na podporu. Jakmile totiž skončí žákovské závody, musí se sbalit a odjet na závody do Rakouska nebo do Švýcarska a Itálie. Jen na závodech v Česku by se nikam neposunula. Danu ale posíláme i na skikrosové kempy, kde si ji už další trenéři vyhlížejí. Je opravdu šikovná, takže věřím, že bude pokračovat.

- Ivo Doležal, trenér Ski klubu Velké Meziříčí