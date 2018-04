Kompas orientační lyžařka nepoužívá, stačí ji rozhlédnout se na startu

Sport musí člověka bavit. A Zuzku baví hodně Má velkou šanci do budoucna. Především chce závodit, chce vyhrávat a být mezi nejlepšími. A to je to hlavní. Ve Vysočina Areně v Novém M ěstě na Moravě má i velmi dobré podmínky. Lyžařský orientační běh je oproti letní verzi složitější v tom, že závodníci mapy musí číst ve větší rychlosti. Zuzka to má v hlavě moc dobře srovnané, chce něčeho dosáhnout, je to vyloženě závodní typ. Většinou se další kariéra láme v juniorském věku. Spousta závodníků právě v tomto období dává přednost studiu na vysokých školách a později práci. K opravdové špičce patří na světě jen pár sportovců, kteří se orientačními sporty živí. Většina jich ale závodí hlavně pro radost. Člověk se pohybuje pořád v přírodě a vlastně celkově je lyžařský orientační běh hodně zajímavý sport. Zuzka bude od příštího roku v reprezentačním výběru. A když bude makat dál, má určitě velkou šanci se prosadit. Sport je hlavně o tom, aby lidi bavil, a ji baví hodně. To je to nejdůležitější. - Petr Mareček, trenér OS Nové Město na Moravě