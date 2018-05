Hledal sport pro reálný život. Teď 17letý karatista sní o olympiádě

Pečlivě dělá vše, co mu řeknu, a závody zvládá skvěle Petra znám asi čtyři roky. Karate, na které se dal, obnáší strašně moc aspektů. Je to rychlost pohybu, reakce, koordinace. Jen málokdo se dokáže připravit na přímý kontakt. Samozřejmě se to dá natrénovat, ale záleží na pevné vůli, jak moc chce cvičit. Někdy to trvá i několik let a musí sloužit i zdraví. Bojové umění je prostě dlouhodobá záležitost. Cvičit se dá klidně i v devadesáti letech. Můj mistr je z Okinawy a učí nás právě onu jednoduchost, aby v karate nebyly žádné pohyby navíc. Jedná se prostě o „ekonomiku pohybu“. Nebezpečné to není, ale kontrola je tady samozřejmě důležitá. Nejen fyzická, ale i psychická. Ale zpátky k Petrovi. Hodně vyrostl, je vysoký, takže teď musíme zapracovat především na motorice. Výhodou v jeho případě je bezpochyby to, že když mu řeknu, co má cvičit, pečlivě vše dodržuje. Závody zvládá skvěle, je většinou na prvním nebo na druhém místě. První jsou žákovské stupně, to jsou ty barevné pásky. Pak jsou mistrovské stupně s černými pásky. Minimální věk, aby se dopracoval k černému pásku, je osmnáct let. Musí se dělat i zkoušky. No a u posledních dvou stupňů jsou to červené pásy. Nejvyšší stupeň je desátý dan v sedmdesáti dvou letech. Zkrátka je to koníček na celý život. Co se týká soutěží, má Petr šanci určitě na světových šampionátech. Jeho budoucnost vidím nadějně. Karate se dá i živit, ale spíš na úrovni instruktora. Hodně důležitá je při něm také morální stránka. Nicméně i v tomto směru je na tom Petr dobře. Působí skromně, má respekt vůči trenérům a od toho se odvíjí zbytek. Navíc ho v karate podporují i rodiče, což je moc důležité. - Jan Kopecký, trenér TJ Jiskra Havlíčkův Brod