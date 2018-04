Basketbalový talent si pomalu vybírá soutěž v zahraničí a sní o NBA

Trénovat Nika je radost, je to velký talent a pracant Nika trénuji první sezonu, takže vlastně jeden rok. Je velmi emotivní a právě takové hráče mám rád. Navíc je to velký srdcař a bojovník. Ve všech zápasech chce dominovat, chce pořád vyhrávat. Občas je tam proto trošku frustrace z neúspěchu, když se něco nepodaří, ale na tom se snažíme hodně pracovat. Je to opravdu velký talent. Pracant, který si na tréninku přidává dávky navíc. Chce být nejlepší. Trénovat ho je prostě radost. Co se týká budoucnosti, záleží jen na něm. Jestli bude basketbalu dál dávat všechno, poslouchat trenéry a zkušenější hráče, tak věřím, že šanci skutečně má. Samozřejmě jsou tam věci, na kterých bude potřeba ještě hodně pracovat, ale jak už jsem říkal, Nikolaos má vášeň pro basket obrovskou. Má cíl, za nímž si jde. Na druhou stranu, dostat se do zahraničí je těžké. Hráč musí být pro ty nejlepší kluby zajímavý, musí mít dobrou výšku a skvělé reference. Znovu opakuji, že záleží hlavně na hráči, co je ochotný obětovat. Stojí to spoustu času a odříkání. Většina jeho vrstevníků třeba chodí na zábavy, on nemůže. Naštěstí Nik to má v hlavě dobře srovnané. Jsem hrozně rád, že jsem tohohle kluka poznal a mám možnost ho trénovat. A doufám, že to dotáhne daleko. Věřím, že o něm ještě hodně uslyšíme. - Lukáš Chábek, trenér BK Kondoři Liberec