Mladý baseballista z Třebíče podepíše profesionální smlouvu v Americe

Pokud byste zhruba před dvaceti lety vyslovili v Třebíči příjmení Hlouch a ptali se, se kterým sportem ho máte spojit, většina fanoušků by vám odpověděla: hokej. V místní prvoligové Horácké Slavii tehdy „řádil“ útočník Roman Hlouch, který to u bílých hvězd dotáhl až do pozice kapitána. A později tradičnímu rivalovi z nedaleké Jihlavy pomohl až k postupu do nejvyšší soutěže.



To vše už je ale historie.

Nyní stejné příjmení v Třebíči nosí na zádech baseballista extraligových Nuclears. A zdá se, že Lukáš Hlouch by svého jmenovce mohl překonat.

„Poslední dva roky se vyvinul v top českého hráče,“ říká trenér třebíčského mužstva Jan Gregor. „Patří mezi tři nejlepší nadhazovače v extralize.“

K baseballu ho přivedl kamarád

Hlouchův baseballový příběh přitom odstartoval teprve v jeho dvanácti letech. Mladý sportovec, který se po vzoru svého otce vrhnul na fotbal, se s kamarádem Patrikem Kadrnoškou bavil o tom, čemu se věnuje on. „Šel jsem se podívat na trénink. Byli jsme na prvním, druhém a mě to začalo bavit,“ prozrazuje Hlouch. „Chytilo mě to mnohem víc než fotbal.“

Že by jeho volba vyměnit kopačky a balon za pálkový sport nemusela být výstřelem naprázdno, se ukázalo už po půl roce.

„Byl jsem na jednom zimním turnaji v Hrotovicích, v hale. A s jedním týmem tam byl i trenér reprezentace do 12 let. Zavolal si mě, řekl mi, že se mu líbím. A zeptal se, jestli bych se nechtěl dostavit na širší výběr do národního týmu,“ vzpomíná Hlouch, který výzvu přijal.

„Pak si mě vybrali i na mistrovství Evropy, které bylo v Hluboké,“ popisuje. „Bylo to super a dost mě to nakoplo.“

S nejrůznějšími reprezentačními výběry se poté podíval i do světa, v Evropě navštívil Itálii a Španělsko, šestkrát už ale byl i ve Spojených státech.

To, že Hlouchův potenciál je obrovský, dokazuje fakt, že mladík z Třebíče je nyní současně hráčem národního týmu juniorů, do 21 let a jako jediný z týmu Nuclears také seniorského áčka.

„Samozřejmě jsem na něj hrdý, protože od těch dvanácti se o něj starám právě já,“ usmívá se Gregor, který je zároveň trenérem juniorské reprezentace.

„Pokud bude zdravý, na tisíc procent s námi pojede na mistrovství Evropy juniorů. Ale může se probojovat i na mistrovství světa do Nikaraguy,“ plánuje Gregor. „A byli bychom rádi, kdyby byl i na nejprestižnější akci tohoto roku, Super Six - turnaji šestky nejlepších národních týmů.“

A jakou akci vyhlíží sám Hlouch? „Zrovna tuto sezonu jich tolik nebude. Na začátku prázdnin mistrovství Evropy juniorů, pak přípravný turnaj s jednadvacítkou na Tchaj-wanu,“ říká Hlouch, kterého by právě exotický ostrov lákal. „V Americe jsem byl už několikrát, zato Asie je pro mě zajímavá, těším se na ni,“ usmívá se.

Jeho program je náročný, musí hodně regenerovat

Důležité však bude, aby mladík, který plnoletost oslaví v polovině prosince tohoto roku, zůstal zdravý. „Jako jeho mentor jsem nad ním vzal ochrannou ruku, některá soustředění národního týmu raději vynecháváme. Snažíme se předejít zranění,“ vysvětluje Gregor.

„V baseballu při nadhozu dostává rameno strašně moc velkou zátěž. Proto musí Lukáš hodně rehabilitovat, třikrát týdně chodí do posilovny. Jeho program je opravdu náročný,“ uvědomuje si.

Jaké jsou největší přednosti urostlého mladíka? „Zrovna teď ho zdobí píle,“ vypálí jasnou odpověď Gregor. „Na svůj věk je ale i neuvěřitelně narostlý. Patří mezi unikátní somatotypy lidí. Je to jeden z těch, kteří, když budou dělat jakýkoliv sport, brzy se mu přizpůsobí a budou ho umět.“

Není tajemstvím, že o talentovaného nadhazovače už je velký zájem také ze zámoří, kde by mohl podepsat profesionální smlouvu.

„Řeší se to od března, od soustředění v Barceloně, kde jsme byli spolu,“ vypráví Gregor. „Přijel tam lehce zraněný, nemohl předvést svůj top výkon. Ale v červnu, na Pražském baseballovém týdnu, na 75 procent podepíše smlouvu.“

Sám hráč má o svém velkém snu jasno: v ideálním případě by jednou rád dostal kontrakt od Boston Red Sox. „Boston je můj nejoblíbenější tým,“ usmívá se Hlouch. „Ale kdyby se v Americe naskytla jakákoliv příležitost, určitě nebudu mít problém ani s jiným celkem.“