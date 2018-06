Národní šampionka ve step aerobiku umí překvapit i v silovém víceboji

„Doma jsme chtěli, aby měla sportovní základ. Aby se prostě protahovala a posilovala. Tak jsem ji přihlásila na přípravku aerobiku,“ vzpomíná maminka talentované tanečnice z Havlíčkova Brodu.



Začátky sportovního příběhu si vybavuje také trenérka Kateřina Doležalová. „Veronika je u nás ve studiu odmalička. Časem se propracovala kategoriemi a teď závodí v juniorkách. Netancuje individuálně, ale v kolektivu,“ přibližuje.

Hudba, aerobik a stupínek. Tuhle kombinaci tance a náčiní dohromady spojuje právě step aerobik. A Veronika ho má díky každodenním tréninkům zvládnutý dokonale. „Je to můj život, opravdu mě to baví,“ svěřuje se mladá tanečnice.

A protože step aerobik vyžaduje velkou přípravu, nezbývá Veronice na další zábavu moc čas. „Opravdu tancem žije. Je to pro ni číslo jedna. Je na sebe hodně tvrdá,“ tvrdí maminka Olga.

Její slova ostatně potvrzuje i trenérka. „Trénujeme čtyřikrát týdně. Když je potřeba, tak i vícekrát. O víkendu jezdíme na soutěže. Verča ještě studuje gymnázium, takže každý den jezdí domů až večer. Někdy to pro ni není jednoduché,“ připouští Doležalová.

Jen tak si odskočila k silovému víceboji. A hned je mistryní Vysočiny

Na otázku volného času reaguje také Veronika: „Hrozně mě baví sport. Když mám chviličku volna, ráda plavu a běhám. Občas kreslím a zpívám. Jinak toho času moc není.“

Podle maminky je Veronika navíc velký dříč. „Doma posiluje a běhá. Aniž by musela, dělá to ještě mimo tréninky. Sama na sobě fyzicky opravdu pracuje. Je hodně cílevědomá a houževnatá,“ prozrazuje.

To, že to se sportem Veronika myslí vážně, dokazuje také svými výsledky. „Dvakrát jsme s aerobikem vyhrály mistrovství České republiky a byly jsme i na mistrovství Evropy. Jinak jsem v rámci školy byla na silovém víceboji. Tam jsem se dostala i na domácí šampionát, protože jsem vyhrála krajské kolo. Na republice jsem pak skončila desátá,“ překvapuje mladá závodnice.

Uživit se v Česku pouze step aerobikem není možné

Jenže ve chvíli, kdy přišla řeč na taneční budoucnost, Veronika zaváhá. „Vím, že je to se step aerobikem v Česku těžké. Uživit se tím prostě asi nedá. Já ale miluju sport, a proto bych se mu chtěla věnovat, uvidíme,“ zamýšlí se.



Seriál Vysočina má talent Regionální příloha MF DNES přináší seriál, ve kterém každý týden představuje talentované sportovce z Vysočiny. Pokud je ve vašem oddílu nebo okolí šikovný chlapec či dívka, jejichž výsledky a výkony zaslouží pozornost, dejte nám o nich vědět na uvedené kontakty: MF DNES Vysočina, Brněnská 71, 586 01 Jihlava; telefon: 564 606 210; e-mail: redji@mfdnes.cz nebo jan.salichov@mfdnes.cz

Nicméně cíle pro následující roky jsou podle trenérky Doležalové jasné. „Rádi bychom navázali na tradici. Chtěli bychom jet na mistrovství světa a vyhrát ho. Nevím, jestli příští rok, ale v následujících letech určitě. Holky šanci mají, jsou šikovné,“ chválí svoje svěřenkyně.

A na velkou oporu se může Veronika spolehnout také doma. „Jsem opravdu ráda, že ten čas investuje sama do sebe a do své budoucnosti. Že to neprofláká u počítače. Občas to sice zaskřípe, když se nedaří. Ale prostě ji to baví a nechce toho nechat. Určitě ji doma budeme podporovat i finančně, když to půjde. Jsme na ni pyšní,“ říká s úsměvem maminka Olga.

A právě rodičům podle trenérky Kateřiny patří velký dík. „Bohužel se tím jako závodnice v Česku živit nedá, nebudu vám lhát. Takže bez vstřícné rodiny by to nešlo. Step aerobik je finančně náročný sport, pokud nemáte sponzora, který je ochotný vám něco dát. Co se týká závodů, rodiče tam děti vozí sami. Někdy se jezdí po celé republice. Byli jsme třeba i v Holandsku, kam s námi jeli tatínci.“

Na adresu Verči navíc trenérka sype samou chválu. „Verunka má ten pohyb opravdu ráda. Je opravdu snaživá. Když jí něco nejde, okamžitě si to jde znovu zkusit. Je skvělá, znám ji spoustu let. Je s ní opravdu radost trénovat,“ usmívá se trenérka Doležalová z pohybového studia Fanatic.