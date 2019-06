Brno se chystá věnovat peníze nadaným dětem, aby ve školách nezakrněly

Tobiáš Neugebauer

Škola mi dala hodně, ale nic moc víc už mi nenabízí, takže chci zkusit něco jiného. Proto jdu na Jarošku (Gymnázium kpt. Jaroše, pozn. red.). Vím, že tam počítají těžké rovnice a vzorce a to je přesně to, co mě zajímá. Do budoucna mám milion plánů, ale nejvíc bych chtěl dělat v nějaké elektronické firma a vyvíjet chytré hodinky. A chtěl bych spolupracovat nějakou firmou. Už jsme psal do Škodovky, jestli spolupracují se středními školami, že bych měl zájem pro ně něco vyvíjet.