Tábor nechce věznici ve Všechově, odmítl změnu územního plánu

Když zastupitelé jednohlasně potvrdili svůj nesouhlas s věznicí ve Všechově, zaplněným sálem se ozval hlasitý potlesk. Zastupitelé Tábora se rozhodnutím přidali k téměř sedmi tisícům obyvatel podepsaných pod peticí, jež proti věznici vznikla.

Ačkoliv se zatím Vězeňská služba neodhodlala k žádným konkrétním krokům a Tábor nekontaktovala, zastupitelstvo předběžně nesouhlasí se změnou územního plánu na bývalých plochách letiště, které se rozkládají zhruba na 40 hektarech.

„Celá záležitost se táhne, a pořád se nic nezměnilo. Neviděli jsme žádný nákres ani studii. A veřejnost rozladil i neuvážený a nerealistický výrok Vězeňské služby, že už v roce 2019 by se mohlo začít stavět. Proto jsme se rozhodli k tomu nějak postavit, i když nás zatím nikdo neoslovil,“ zdůvodnil rozhodnutí starosta Jiří Fišer (Tábor 2020).

Nyní je zamýšlené území pro věznici určené pro dopravní infrastrukturu, a tak by Vězeňská služba musela zažádat o změnu územního plánu. V takovém případě by se město muselo podle zákona k záměru znovu vyjádřit.

„Pro mě je to nová informace. Až dostaneme oficiální vyjádření k věci od pana starosty, tak k tomu zaujmeme nějaký postoj. Ten se ale zatím nemění,“ uvedla v reakci na pondělní zastupitelstvo mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová.

Všechov patří mezi deset vytipovaných lokalit, kde chce stát mít věznici pro 800 mužů s tresty v mírnějším režimu. Jaká další místa jsou ve hře, Vězeňská služba neuvádí.

Pod petici přibývají další podpisy

Jak reálný je záměr stavět zrovna v táborském Všechově, se možná ukáže už za několik týdnů.

„Vláda má přijet do Jihočeského kraje na začátku června, diskutovala jsem o tom s panem premiérem a zastaví se i na Všechově, kde bude možné o věznici promluvit,“ pozvala k diskusi zastupitelka a poslankyně Radka Maxová (ANO).

Proti věznici zatím stojí necelých sedm tisíc podpisů obyvatel Tábora, ale i okolního Svrabova, Dražic, Radkova, Meziříčí či Jistebnice. A podpisy sbírají autoři petice dál.

„Neustále se to šíří a lidé se nám sami ozývají. Takže pokračujeme dál. Zatím je reakce Vězeňské služby taková, že jde jen o jednu z možných lokalit a že nové věznice je zkrátka nutné stavět,“ řekla jedna z iniciátorek petice odpůrců Alice Švehlová.

Místní věznici vnímají jako nebezpečí pro své děti a bojí se poklesu hodnoty svých nemovitostí v lokalitě. Záměr se nelíbí ani myslivcům, jejichž honitby s bývalým letištěm sousedí.

„Myslíme si, že ta stavba nezapadá do krajiny a nevytvoří dobré životní podmínky pro zvěř. Už teď sledujeme zvýšení počtu zajíců a koroptve polní, která patří mezi ohrožené druhy, a to by jim jednoznačně ublížilo,“ uvedl Jan Samec, člen Mysliveckého sdružení Dubina.

Odpůrci by si na místě přáli raději odpočinkovou zónu například pro sportovní vyžití. Podobné plány měl v roce 2012 i Tábor, který chtěl pozemky od státu koupit. Z toho ale sešlo.

„Bylo tam několik variant, ale ekonomicky schůdné se ukázalo jen překladiště odpadu a to jsme nechtěli. Projekt na rodinné domky nebo relaxační zóna byly pro město příliš drahé,“ shrnul Fišer.

Zájem o prostory na začátku roku projevila i zahraniční společnost Valeo, která by na někdejším letišti chtěla testovací polygon pro automobily. Záměr oznámili na táborské radnici zástupci agentury CzechInvest.