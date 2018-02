Dvě možnosti pro táborský Všechov: věznice, nebo autodráha

Zatím se tam hlavně prohánějí sportovní nadšenci na kolech a kolečkových bruslích, prostor někdejšího vojenského letiště Všechov v Táboře se využívá také ke sportovnímu létání. Volnočasovou idylku by za pár let mohla narušit stavba věznice, o které se začalo mluvit na sklonku roku.

Vězeňská služba ČR oznámila, že zvažuje její umístění právě ve Všechově, kde ještě k tomu vlastní pozemky, které dostala od státu zdarma. Vybudovat ji chce do čtyř let. Stavbu nápravného zařízení pro 800 mužů by však mohl ohrozit jiný investor.

Podle agentury CzechInvest, která podporuje a zprostředkovává kontakt mezi investory a prostory vhodnými pro jejich podnikání, by o letiště u Tábora měla zájem zahraniční společnost Valeo. Dodavatel automobilového průmyslu vyvíjí hi-tech produkty a nové technologie pro řízení aut.

Vedení Tábora by rozhodně upřednostnilo testovací polygon pro automobily před mužskou věznici. „Polygon odpovídá dopravnímu využití, což je i v územním plánu. Ať by to byla letecká doprava, nebo i jiná, tak říkám, proč ne? Myslím si ale, že CzechInvest zůstane v pozadí. Ten, kdo s těmi pozemky na letišti nakládá, je v tuto chvíli vězeňská služba. Zatím jsme nebyli vůbec o nic oficiálně požádáni,“ poznamenal starosta Tábora Jiří Fišer.

Aby se mohla na území bývalého letiště začít stavět věznice, je nutná změna územního plánu. Zatím k tomu však není příliš vůle v zastupitelstvu.

„Neviděl jsem žádnou studii ani projekt. Zdá se to jen jako představa. Po diskusi se zastupiteli zatím záměr odmítáme. Ale ještě nebyla podána žádost o územní rozhodnutí ani stavební povolení, takže se jako město nemůžeme k ničemu vyjadřovat,“ dodal Fišer.

V případě, že stát požádá o změnu územního plánu, město nemusí dát souhlas. „Jednání mezi vězeňskou službou a CzechInvestem proběhlo. Vzhledem k tomu, že pozemek je nyní v našem majetku, záměr výstavby nové věznice v lokalitě trvá. Nyní nás čekají jednání se zástupci tamních samospráv a předtím nebudeme poskytovat další podrobnosti,“ odpověděla stručně mluvčí Vězeňské služby ČR Petra Kučerová.

Obyvatelé jsou proti

Lokalitu si stát vybral proto, že v Jihočeském kraji je pouze jedna menší vazební věznice v Českých Budějovicích. Kdyby se skutečně ve Všechově začalo stavět, tak by se státu podařilo historicky poprvé vybudovat káznici na zelené louce, často vznikají věznice přebudováním starých kasáren.

„Chceme, aby rodinní příslušníci mohli pravidelně navštěvovat odsouzené – v tomto případě z jižních Čech – a udržovat s nimi kontakt, což je velmi důležité pro resocializaci odsouzených. Většina těchto lidí je ze slabých sociálních skupin a nemohou dojíždět do vzdálených věznic,“ doplnila Kučerová.

Šéf vězeňské služby ČR Petr Dohnal v prosinci uvedl, že chce v dohledné době stavět. Záměr však ještě musí schválit vláda.

Negativní postoj ke vzniku věznice mají především obyvatelé samotného Tábora. Někteří se podepsali pod veřejný dopis zastupitelstvu, aby s postupem státu nesouhlasilo.

„Myslíme si, že v bývalých vojenských a státních objektech a pozemcích v celé České republice je dostatek prostor pro účely výstavby věznice nebo rekonstrukce na věznici. Podpořte výstavbu odpočinkové zóny tak, jako jste učinili na odpočinkové zóně Komora,“ stojí ve veřejném prohlášení některých obyvatel Tábora.

Jedna z iniciátorek protestu Alena Švehlová potvrdila, že Táborští nyní ještě podepisují petiční archy, které následně obyvatelé také odevzdají na radnici. „Polygon by byl učitě lepší variantou. Každé řešení je lepší než věznice,“ dodala.