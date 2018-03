Tábor přišel o cenné pozemky v bývalých kasárnách Jana Žižky

Tak dlouho zastupitelé vyjednávali a váhali s koupí strategických pozemků mezi Náchodským a Pražským sídlištěm, až ztratili možnost s nimi někdy v budoucnu nakládat podle svého.

Celé roky městské vedení mluvilo o scelení majetku v lokalitě, aby tu bylo možné ideálně vytvořit novou městskou čtvrť se zelení a domy. Stát se však s Táborem o bezúplatném převodu nedomluvil a zastupitelstvo rozhodlo, že do aukce město nevstoupí.

Šest pozemků a pět kdysi kasárenských budov nabízel Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v několika aukcích, až se přihlásil v únoru jediný zájemce z Plané nad Lužnicí. Za prostor nabídl 12 milionů korun. Majetek získala firma AXR, která se kromě jiného zabývá pronájmem a správou nemovitostí.

Jednatel však odmítl pro MF DNES svůj záměr s nově nabytými pozemky komentovat. Zástupce nového majitele se přitom v poslední době sešel se starostou Jiřím Fišerem (Tábor 2020).

„Chtěl by na místě postavit jeden nebo dva bytové domy. Teď se jenom rozhoduje, jestli je umístí do stávajících budov, nebo je odstraní a postaví úplně nové. Nabídl jsem mu, že kdyby měl nějakou architektonickou vizi, tak budeme určitě rádi, kdyby své plány představil zastupitelstvu,“ poznamenal Fišer.

Cítím se státem ošálen, říká starosta

Nového vlastníka čeká nepříjemná administrativa. V lokalitě se mění územní plán, který zadalo před lety město. Stát si podmiňoval v minulosti bezúplatný převod pozemků tím, že obec přistoupí na změnu územního plánu a prokáže veřejný zájem. Tehdy kvůli tomu navrhovalo město na místě park a podzemní parkoviště. Nakonec ani to nestačilo a stát podle nařízení vlády musel dát přednost prodeji zájemcům za peníze.

„Pokud by změna územního plánu platila, tak by se tam nesměly postavit například byty, protože to už je komerční záležitost. Pro nového majitele to je určitě komplikace. Patrně bude žádat zastavení změny územního plánu, o tom zase rozhodne zastupitelstvo,“ vysvětlil starosta.

„Osobně se cítím jednáním státu ošálen, trochu s námi zametli, ale to není vina nového majitele pozemků, ten se však bude muset s touto překážkou nějak vypořádat,“ doplnil.

Mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka přitom připomněl, že město dostalo o všem informace dopředu. „Představitele jsme informovali písemně i na osobních setkáních, kde jsme vysvětlovali pravidla hospodaření s majetkem státu. Nemovitosti se musí prodávat ve výběrovém řízení, kam se Tábor také mohl přihlásit,“ uvedl.

Objekty se nachází v centru města

Na začátku roku zastupitelé hlasovali, jestli chce město do aukce vstoupit po boku soukromých zájemců, ale většina osazenstva se vyslovila proti. Podle radního Tibora Stana (ČSSD) se Tábor rozhodl špatně.

„Území je v centru města, vedle se nachází nemocnice, G-Centrum, památník a kolem máme sídliště plné lidí. O takové území by se Tábor měl zajímat. U nového vlastníka těžko vyloučíte, jestli ten majetek nepřeprodá někam dál, může si s tím dělat, co chce, a postavit třeba ubytovnu pro dělníky. Peníze na koupi této části kasáren by se v rozpočtu našly. Já bych tam rád viděl nějaký park, parkoviště nebo městské byty. Teď už ale do toho těžko můžeme mluvit,“ vyjádřil se Stano.

Západní část kasáren stále vlastní Tábor, ten plánuje, co s územím udělá, a radní vybrali společnost, která udělá studii využití pozemků.

„Podle doporučení se pak na oblast podíváme jako developer, bylo by tam hezké bydlení, služby. Už od třídy Kapitána Jaroše by se začal budovat základní dopravní skelet a inženýrské sítě. Investorům by se pak nabízely plošně jednotlivé pozemky, a vznikne tak hezká čtvrť. Tento rozvojový dokument ale možná bude schvalovat až příští rada, co vzejde z podzimních voleb,“ konstatoval Fišer.