T klub opustil Společenský dům. Kulturní akce v Rožnově budou dál

Město Rožnov p.R. se se společností Synot Real Estate, k.s. (dále také jen Synot) nedohodlo na odkupu budovy Společenského domu nebo na pronájmu celého objektu. T klubu – kulturní agentuře tak k 10. lednu skončila nájemní smlouva na sál „Spoláku“ a část zázemí a tak musel objekt vyklidit.

„Se zástupci společnosti Synot jsme jednali téměř rok. Našim cílem bylo zachovat společenský a kulturní život v objektu. Snažili jsme se zjistit jejich problémy a potřeby, abychom došli k dohodě, která by byla pro obě strany výhodná. Jednání byla věcná a během půl roku jsme se snažili sblížit naše názory. Bohužel ve věci ceny společnost Synot nebyla za celou dobou ochotna jakkoli vyjít městu vstříc. Město má při pronájmu vycházet z cen běžných, a proto si nechalo zpracovat znalecký posudek. Zastupitelé v prosinci schválili podmínky, ve kterých by druhé straně město vyšlo co nejvíce vstříc. Bohužel rozdíl mezi požadavkem Synotu a cenou dle posudku je příliš veliký,“ uvedl místostarosta Rožnova Jan Kučera.

„Ukončení nájmu ve Společenském domě není pro město neřešitelné. Jsme připraveni s náhradními variantami, které umožní pořádání všech kulturních akcí, které se doposud konaly ve Společenském domě, v jiných prostorách ve městě, například v Janíkově stodole muzea, v nově budovaném hudebním klubu nebo v městském kině. A velmi úspěšný novoroční koncert v Kině Panorama ukázal, že to možné je. Rozhodně chceme ubezpečit občany města, že o kulturu v Rožnově nepřijdou. Zástupce společnosti Synot Real Estate, k.s.jsme také požádali o otevřenost vůči místním spolkům a organizacím, které ve Společenském domě pořádají společenské a kulturní akce. Již dříve bylo ze strany Synotu deklarováno, že akce spolků by ukončení nájemní smlouvy s T klubem – kulturní agenturou nemělo ohrozit,“ doplnil starosta Rožnova Radim Holiš s tím, že město nabídlo společnosti Synot další jednání týkající se krátkodobých nájmů a ceny za ně.



„Společenský dům je pro město historickou budovou, která je součástí koloritu městského parku a pro místní obyvatele je místem úzce spojeným s kulturním a společenským vyžitím. Na druhou stranu musíme hájit zájmy města. Dlouhodobý nájem v Synotem požadované výši byl pro město silně nevýhodný. Rozdíl v ceně běžné a požadavku nájemce by byl za 4 roky více než milion korun,“ uzavřel starosta Holiš.