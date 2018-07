K soudu se vrátila kauza drahých sypačů, podle odborníků byla cena obvyklá

V případě jsou obvinění někdejší náměstek hejtmana pro oblast dopravy Libor Joukl a ředitel Krajské správy a údržby silnic (KSÚS) Jan Míka. Podle obžaloby připravovali zakázku pro konkrétního dodavatele a předražili ji o 33 milionů korun. Obžalovaným hrozí trest až osm let vězení.

Podle soudního znalce Martina Bilíka z Vysokého učení technického v Brně (VUT), se v roce 2009 mohla cena nových sypačů pohybovat v rozmezí 104 – 121 milionů korun. Horní hranice se tak přibližuje 128 milionům korun, které silničáři na konec zaplatili.

„Ten rozdíl je nepatrný, pouze v jednotkách procent, což je velmi blízko tomuto rozmezí,“ pronesl Bilík s tím, že přesněji se částka určit nedala. Tým znalců měl sice k dispozici všechny faktury ve spise, ale pouze na mizivé části z nich byla uvedená přesnější specifikace. Ta by pomohla odborníkům cenu lépe určit.

Libor Joukl, jenž dnes pracuje jako investiční náměstek právě na KSÚS, navíc upozornil na to, že do tohoto rozmezí nejsou započteny všechny vícenáklady, které byly se zakázkou spojeny. Jde například o prodlouženou záruku nebo kompletní montáž.

Podle státního zástupce Kamila Špeldy obžalovaní při zadání veřejné zakázky nebrali v potaz připomínky odborné veřejnosti a prosadili diskriminační podmínky zadávací dokumentace, které byly výhodné jen pro jednoho uchazeče. Konkrétně pro automobily značky Iveco.

Doplněný znalecký posudek však tvrdí, že podmínky, jak si je silničáři určili, mohlo splnit více automobilek. Konkrétně výrobci MAN a Mercedes Benz. Po určitých úpravách pak i Tatra a Scania. Jak náročné, ať už technicky, časově nebo finančně by tyto úpravy byly, však určit nedokázali.

„Je to kus od kusu. Třeba co se týká motoru, někde by stačilo udělat díru v rámu o 2 centimetry dál, což je otázka hodin či dnů. Někde by bylo potřeba provést větší úpravy. Jak náročné by to však bylo, nejsem schopný říct. Výrobci si tato data chrání a nejsou veřejně dostupná,“ dodal Bilík.

Kauza krajských sypačů Krajská správa a údržba silnic Vysočiny nakoupila 28 sypačů Iveco v roce 2009.

Zakázka vyšla na zhruba 129 milionů Kč bez daně.

V roce 2015 navrhla protikorupční policie obvinit Libora Joukla a Jana Míku.

V březnu 2016 jihlavský soud zastavil stíhání obou obžalovaných. Státní zástupce Kamil Špelda však proti tomu podal stížnost a od března 2017 se případ projednává veřejně.

Zakázku v roce 2009 získala společnost PragaExport. Jak už před soudem zaznělo v předchozích líčeních, měla tato firma s Jouklem obchodní styky. Konkrétně s přibyslavskou Cukrárnou Fontána, jejímž byl Joukl spolumajitelem. Krátce po výběrovém řízení u silničářů dodala cukrárně užitkové auto. K tomuto obchodu nicméně existuje faktura, která byla i uhrazena.

Nákup sypačů byl částečně hrazen úvěrem. Dodavatel vozidel navrhl ve své nabídce společnost ČSOB Leasing. KSÚS ji však odmítla a vzala si úvěr u jiného bankovního ústavu. Zprostředkovala ho Marie Rubišarová Medová, krajská místopředsedkyně ČSSD, jejíž členy jsou Joukl i Míka.

„Zřejmě na správě silnic naznali, že jsou tam lepší podmínky. Ale podrobnosti neznám,“ uvedl k tomu před časem Joukl.

Výběrové řízení na nákup sypačů bylo už dříve prověřeno mimo jiné i Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, aniž bylo shledáno porušení zákona. Joukl také dříve upozornil na to, že Kraj Vysočina, jemuž podle obžaloby vznikla škoda, odmítl uplatnit nárok na její úhradu. O tom, že kraj nebude v této kauze uplatňovat práva poškozeného, rozhodli krajští radní v prosinci 2014.