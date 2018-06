Sweetsen fest s Evou Jiřičnou

Statutární město Frýdek-Místek od samotného počátku, tedy již patnáct let, podporuje benefiční festival Sweetsen fest. I proto může tato jedinečná akce dále růst a být stále odvážnější. Letos bude festival slavnostně zahájen na přehradě Olešná, přímo na vodní hladině, to ale není všechno. Organizátoři přicházejí s další naprostou novinkou, kterou je výstava Frýdek-Místek a architektura ve veřejném prostoru. Vernisáž se uskuteční v pondělí 18. června v 17 hodin v bývalé tkalcovně na Těšínské ulici ve Frýdku. Zúčastní se jí exkluzivní host, a to věhlasná a světoznámá architektka Eva Jiřičná, která představí dostavbu nové scény Národního domu v Místku.