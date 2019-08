Úprava svodidel má snížit počet mrtvých motorkářů na jihu Čech

„Týkalo by se to hlavně silnic druhé třídy, které máme jako kraj ve vlastnictví. Jednalo by se o takzvaná dvojitá svodidla. Při nehodách se často stává, že motocyklista pod nimi proklouzne a zastaví se o sloupek svodidel. Takový náraz mívá často fatální následky,“ vysvětluje radní Jihočeského kraje Antonín Krák.

Vylepšení svodidel by se měli motoristé dočkat především ve strakonickém, českokrumlovském, prachatickém a jindřichohradeckém okrese, kde je celá řada motorkáři oblíbených tras.

Kraj se na jejich výběru podílel společně s dopravními inspektoráty a dopravními odbory měst. I když opatření kraje sníží nebezpečnost některých úseků, počet nehod řidičů motocyklu lze jen stěží očekávat.

„Dvojitá svodidla by určitě měla pomoci, na takových nebezpečných místech se stává spousta těžkých zranění. Obecně však vidím problém v tom, že máme málo silnic s oddělenými jízdními pruhy. Velká část smrtelných incidentů se stává při čelní srážce. U podobných typů nehod nehraje roli, zda jde o motorkáře, nebo o řidiče automobilu,“ podotýká krajský koordinátor BESIP Václav Kovář.

Svou roli hraje podle Kováře také dodržování předpisů, zejména pak maximální povolené rychlosti.

„Velká část smrtelných nehod se stává právě při vysokých rychlostech, která bývá z jejich strany často překračována. Zásadní je také udržení pozornosti při jízdě, motorkáře může ze sedla vynést i menší nerovnost na vozovce. Svou roli při nehodách hraje také vhodné oblečení a obutí motorkáře. Bohužel počet obětí i nehod motorkářů každoročně stoupá,“ dodává Kovář.

V loňském roce zemřelo na následky nehody deset motocyklistů z 59 celkových obětí, jež jihočeští policisté zaznamenali. Krajští radní chtějí toto číslo snížit vylepšením dohromady dvou a půl kilometru jednopásových svodidel. Úpravy mají vyjít dohromady na 4,2 milionu korun.