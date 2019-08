Krajský radní předváděl zvedák pro invalidy, museli ho vyprostit

Zvedací systém umožňuje převážet člověka přes celou domácnost například do speciální vany nebo na toaletu a překážkou by pro něj neměly být ani dveře.



Jak se ve čtvrtek ukázalo, jinak komfortní systém během transportu politika zastávkoval.

„Pojďte si to klidně vyzkoušet,“ zlákal radního na novinku personál, který o 24 klientů v nových domcích pečuje.

Krajský radní se nenechal dvakrát pobízet a s úsměvem nabídku přijal. Až když byl pár metrů nad zemí uvázaný ve vaku, dozvěděl se, kam se sedacím vakem personál s klienty běžně jezdí.

„Sedací vak používáme, když jde klient na klozetové křeslo,“ rozesmála pracovnice všechny okolo.

Každý však čekal, jak si personál poradí s překážkou ve formě dveří, přes které speciální kolejnice nevede. Za normálních okolností se sedačka jednoduše převěsí pomocí druhého úchytu. Ten se však ne a ne vysunout.

Ve štychu Pavla Šotolu naštěstí nenechal první náměstek hejtmana Roman Línek, když po chvíli laborování přinesl židli, na kterou se podařilo politika posadit a posléze vysvobodit.

„Jdu to spravit,“ oddechl si s úsměvem Pavel Štola, když už stál s přístrojem v náručí na pevné zemi.

Z ústavu do domáckého prostředí

Nové přízemní dvojdomky pro komunitní bydlení stojí v místní části Lačnov pro klienty s nejtěžším postižením. Lidé odkázání na pomoc personálu mají v každém z obydlí vlastní pokoje s polohovatelnými postelemi a společný obývací prostor propojený s kuchyní.

Proces transformace sociálních služeb ve Svitavách začal v roce 2008. Za zdmi bývalého ústavu v budově kláštera, který do dnešních dnů nahradily komunitní formy bydlení, žilo 130 lidí. Na začátku začali do bytů přecházet lidé s lehkým postižením a nejmenší mírou podpory. Postupně se do bytů nebo menších domků rozmístěných po městě začali stěhovat i lidé se středním a těžším stupněm postižení.

Nová svitavská obydlí za 55 milionů korun z větší části zaplatila Evropské unie, 15 procent doplatil kraj a stát. Budovu někdejšího kláštera během příštího roku město přestaví na 15 bytů pro seniory.

Pardubický kraj je jedním z prvních v republice, který mění formu poskytování sociálních služeb. V současné době už více než polovina lidí žije mimo ústavní zařízení.