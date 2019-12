Jedna polovina svitavského náměstí ožívá, druhá krachuje

Roman Henčl se s manželkou poměrně dlouho věnují zdravému životnímu stylu. Myšlenka na zrod bezobalového obchodu pro ně byla jen otázkou času. Přestože ze Svitav ani jeden z nich nepochází, měli za to, že volba na město s nejvyšším počtem obyvatel v širokém okolí bude sázka na jistotu.

„Když jsme do toho šli, vzali jsme to z gruntu, aby to bylo hezké, nové, aby to zákazníci ocenili. Náročná rekonstrukce nám zabrala čtyři měsíce,“ říká Roman Henčl.

S manželkou měli prodejnu delší dobu vyhlédnutou, ale kvůli náročné rekonstrukci zahájení prodeje o pár týdnů posunuli. To, že svitavské náměstí tolik nepulsuje životem, se dozvěděli, až když bezobalový obchod otevřeli.

Pro podnikání si vybrali správnou půlku náměstí, která po většinu roku žije kulturními akcemi a v létě farmářskými trhy.

„Nezjišťovali jsme si, jestli se tady obchodům daří, nebo ne. Až od místních prodejců jsme se dozvěděli, že se náměstí dělí na část, která prosperuje, a tu, která moc nežije. Šli jsme do toho po hlavě a po půl roce od otevření musím říct, že jsme spokojení,“ říká Henčl s tím, že v poklidu zaplatí prodavačku, energie i nájem.

Henčlovým se totiž s prodejnou Čisté komůrky podařilo šikovně zaplnit mezeru na trhu. Ve městě totiž bezobalový obchod i s nabídkou regionálních produktů chyběl.

„Ti, co se zajímají primárně o bezobalovost, by obchod neuživili. Chodí k nám běžní lidé, kterým chyběl sortiment kvalitních produktů bez obalu cenově dostupných pro všechny. Už při otevření jsme měli na výběr více než 250 druhů potravin a drogerie. Dnes už je to hodně přes 300,“ ukazuje spoluzakladatel prodejny na regály plné sklenic s moukou, těstovinami, kořením, luštěninami, ořechy, medem, kosmetikou a mnoha dalšími produkty.

Dolní konec náměstí je mrtvý, v horním to žije

Přesto se na náměstí ne všem daří. Dolní konec náměstí je v posledních měsících zcela vylidněný. Až na několik heren, optiku či vegetariánskou jídelnu narazí člověk na šest prázdných výloh za sebou.

Některé se snaží zmar maskovat porevolučním nástěnným kalendářem památek z roku 1991 či na výloze napsaným nájmem „za 300 korun“.

Největším vyprázdněným objektem je za socialismu vybudovaný obchodní dům Centrum nedaleko Ottendorferovy knihovny. Na začátku roku byl prodán a ještě donedávna fungující železářství ze dne na den skončilo. Mnozí se domnívali, že neunesl konkurenci letos otevřeného hobby marketu.

Pravda je však jiná. Kupec v okamžiku, kdy objekt koupil, dal nájemcům výpovědi.

Co v rozsáhlém objektu vznikne, není zatím jasné. Podle veřejně dostupných zdrojů patří dvoupodlažní objekt společnosti OD Centrum, jejíž majitelé provozují třeba malou obchodní zónu u autobusového nádraží v Pardubicích.

Další obchody skončily kvůli vysokým nájmům či nezájmu lidí, kteří podobné zboží nakupují v supermarketech. Lucie Musilová v dolní části náměstí otevřela před pár týdny obchod s řemeslnými výrobky z ateliérů regionálních tvůrců. Nemít k němu ještě internetový obchod, musela by také zavřít.

„Ani po čtyřech měsících nejsme schopni se uživit. Jen díky eshopu, který ke kamenné prodejně máme, můžeme zaplatit jednoho člověka a nájem. Nedokážu si představit, že tady budu šest hodin čekat na člověka, který do obchodu přijde,“ říká provozovatelka prodejny SvitArt, kde kromě dekorací, originálních hraček a špagátů pro ruční pletení prodává vlastnoručně vyrobené sady barevných písků pro vysypávání obrázků.

Majitelka originální prodejny však věří, že situace se přece jen zlepší, až v sousedství nebude mít jen zastavárnu, ale její kamarádka na přelomu roku otevře vinotéku.

Oživit náměstí se už několik let snaží i město, které sem cílí řadu akcí.Lákadlem má být do tří let betlém, který prochází náročnou renovací.

„Sázíme, že to bude pro Svitavy pecka. V Česku není příliš moc pohyblivých betlémů, které by se mu vyrovnaly. Město by mohlo navštívit 20 až 30 tisíc návštěvníků ročně. Hotový ho umístíme do expozice vedle Ottendorferovy knihovny,“ řekl starosta Svitav David Šimek.