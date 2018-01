Svijany uvařily navzdory zákazu kouření a EET nejvíc piva v historii

Pro vedení pivovaru jsou tato čísla tak trochu překvapením. Ředitel společnosti Roman Havlík říká, že byl pivovar připraven na to, že ho čeká velice tvrdý rok.

„Byli jsme připraveni, že na nás citelně dopadne souběh několika legislativních změn, s nimiž se muselo české pohostinství potýkat. Až do konce srpna jsme však vykazovali vyloženě mimořádné výsledky. O to větší šok nám pak připravilo září, kdy se poptávka skokově snížila až o pětinu. Začali jsme se pomalu smiřovat s tím, že možná teprve podruhé za posledních dvacet let nepřekonáme výstav z předchozího roku,“ uvádí ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík.

Rostla poptávka po plechovkovém pivu

Podle Havlíka byl nepříznivý také loňský říjen. Vše však zachránily poslední dva měsíce uplynulého roku.

„Díky nim jsme vyšli se ctí ze zatěžkávací zkoušky, kterou loni celému oboru vystavily například elektronická evidence tržeb nebo zákaz kouření v restauracích,“ podotýká Havlík.

Na odbyt šlo vedle nejprodávanějšího Svijanského mázu všech dalších třináct druhů piv včetně pěti speciálů. Stabilní zůstal podíl lahvového a sudového piva a navíc rostla poptávka po pivu v plechovkách. Šestinu z celkem tří milionu plechovek již pivovar stočil na své vlastní plnicí lince, kterou dokončil na konci loňského roku (o nové plnicí lince zde).

Roman Havlík uvádí, že pivovar také hodně těžil z předvánočního trhu. „Třeba naše zvláštní edice piva ve vánočních obalech z obchodů zmizela během okamžiku,“ komentuje ředitel.

V neposlední řadě pak k celkovému nárůstu přispělo i zvýšení exportu. „Na zahraniční trhy jsme vyvezli téměř sedm procent naší produkce, zhruba o dva procentní body více než předloni,“ dodává Havlík.

Pivovar letos očekává další růst

Ve Svijanech si věří i na tento rok a chtějí svůj výstav ještě zvýšit. „V příštím roce plánujeme, že by se výstav pivovaru měl přiblížit hranici 650 tisíc hektolitrů nepasterovaného piva. Současně budeme upevňovat i naši pozici největšího dodavatele speciálních piv pro český trh,“ informuje Havlík.

Sládek pivovaru Petr Menšík přidává výčet několika letošní investic. „Čeká nás mimo jiné rozšíření kapacity hlavního kvašení pomocí asi dvaceti otevřených spílečných kádí o celkové kapacitě 4 400 hektolitrů, instalace nových kompresorů do strojovny a výměna vkladače a vykladače ve stáčírně lahví. Další investice budou směřovat do úseku filtrace piva a čistírny odpadních vod,“ vypočítává Menšík.

Zatím největší investici v celé novodobé historii pivovaru, novou stáčírnu plechovek za přibližně sto milionů korun, pivovar uvede do plného provozu během prvního čtvrtletí letošního roku. Stroj za hodinu dokáže pivem naplnit až patnáct tisíc plechovek. V letošním roce chce pivovar dodat na trh čtyři miliony plechovek a v budoucnu do nich plnit až pětinu výstavu.

Svijany nedávno otevřely novou stáčírnu:

VIDEO: Pivovar Svijany má novou stáčírnu piva do plechovek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu