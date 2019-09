Vytváříme iluzi, že dům se hýbe, říká šéf festivalu Světlo Valmez

Nabídne 33 různých instalací na trase dlouhé víc než 3 kilometry. Návštěvníci zde uvidí videomapping, laserové show, světelné instalace či 3D multimediální show ve speciálně postavené kopuli.

„Každá z nich potřebuje něco jiného,“ říká kreativní ředitel bratislavské agentury 3apes Martin Vozár, jehož tým jednotlivé produkce zajišťuje. „K vidění budou jak rozměrné videomappingy, tak i drobné umělecké instalace.“

Jedním z pilířů festivalu jsou stále oblíbenější videomappingy. Jak taková projekce vzniká?

Je to jako výroba animovaného filmu. Vymyslíte scénář, podle něj se tvoří samotná produkce, doplní se hudbou. Videomapping je projekce na jakoukoliv budovu, stěnu nebo třeba objekt z krabic, který si postavíte. Oživí tu plochu, vytvoří iluzi, že se hýbe. V rámci festivalu se budou prezentovat třeba obrázky zdejších dětí, které nejprve nasnímáme a potom promítneme na budovy. Možností, jak videomapping využít, je celá řada. Je to jako když vezmete něco obyčejného a zabalíte to do krásného balicího papíru. Videomapping balí objekty do iluzí, že se s nimi něco děje.

Plánujete ale také promítání do stromů v městském parku. To přeci není plocha.

Strom samotný ne, ale má listy. Tedy tisíce malých ploch. Obraz se pak spojí v jeden. K vidění budou i drobné videomappingy výtvarných umělců. Třeba hlava, na kterou se budou promítat různé tváře. Jinde zase budou jen oči.

Kolik času zabere příprava projekce? Třeba té, která bude na zámku Žerotínů.

Zhruba měsíc, možná o něco déle. To je čas od nápadu k realizaci.

Prozradíte, co návštěvníci na zámku uvidí?

To bude překvapení. Právě teď na tom pracují kolegové, takže jsem to sám ještě neviděl. (smích) Ale nosné téma festivalu je příroda a z toho vycházíme. Bude tam myšlenka neustálé obměny, koloběhu, kdy něco zaniká a zároveň vyrůstá něco dalšího.

Světlo Valmez Třetí ročník festivalu Světlo Valmez se poprvé koná jako dvoudenní akce . Začátek festivalu je v pátek v 16 hodin, sobotní část programu začne v 11 hodin dopoledne.

. Začátek festivalu je v pátek v 16 hodin, sobotní část programu začne v 11 hodin dopoledne. Připraveno je 33 světelných instalací a videomappingů , 20 hudebních interpretů a jídlo z celého světa. „Instalace budou rozmístěny od Náměstí až do zámeckého parku Kinských, tedy na ploše zhruba 200 tisíc metrů čtverečních,“ uvedl ředitel festivalu Pavel Röder.

, 20 hudebních interpretů a jídlo z celého světa. „Instalace budou rozmístěny od Náměstí až do zámeckého parku Kinských, tedy na ploše zhruba 200 tisíc metrů čtverečních,“ uvedl ředitel festivalu Pavel Röder. Poprvé v Evropě zde bude k vidění rozměrný videomapping do korun stromů , který vytvoří kulisu koncertům kapel Tata Bojs, Katarzia, zpěvačky Lenky Dusilové či zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů.

, který vytvoří kulisu koncertům kapel Tata Bojs, Katarzia, zpěvačky Lenky Dusilové či zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů. Program je uzpůsoben také dětem. Mohou si zahrát interaktivní hru promítanou na jednu z městských budov. V městském parku si vytvoří vlastní uměleckou instalaci. Děti se podílejí také na náplni festivalu, na zámek Kinských se budou promítat obrázky 760 žáků z mateřských a základních škol ve městě i okolí.

Jaké jsou limity videomappingu?

Počasí. Dá se promítat prakticky na cokoliv, ale nedá se to dělat v mlze či hustém dešti. Poslední dobou je vlna zájmu o vánoční projekce, a právě tehdy může být počasí kámen úrazu. Samozřejmě nepromítnete nic na sklo nebo zrcadlo. Na zámku Žerotínů budeme překrývat okna, ale tam, kde se to udělat nedá, se okna vynechávají a promítá se na plochy kolem nich. Ale podstatou je fantazie a ta limity nemá.

Jak velké je nebezpečí, že během projekce vypadne elektřina?

To se může stát, protože se používají velmi výkonné projektory a odběr je velký. Pak záleží na tom, jak je pořadatel připravený. Ale musím říct, že v Meziříčí je spolupráce s městem výborná a po technické stránce dobře zajištěná. Navíc tady nejsou tak obří velkoplošné projekce, abychom způsobili výpadek v síti. Na zámek Žerotínů stačí jeden laserový projektor se širokoúhlou optikou.

V oboru se pohybujete 13 let. Vzpomenete si na první videomapping?

Vzpomínám si na ten, který jsem jako první viděl. Byl v Praze na orloji. To mohl být asi rok 2012. Do té doby jsem dělal laserové produkce, ale toto mě velmi inspirovalo a začal jsem se tomu věnovat. Vidím v tom velkou budoucnost.

Co třeba největší produkce, kterou jste dělal?

Zřejmě loni v Saudské Arábii, kde jsme dělali asi dvacet různých instalací v rámci oslav Národního dne. Přenesli jsme tam i zkušenosti, které jsme získali během prvních ročníků Světla Valmez.

Když mluvíte o budoucnosti, jaký je váš profesní sen?

(smích) Potkat klienta, který zadá práci aspoň dva měsíce před projekcí. V reálu se většina připravuje ve značném časovém stresu. Proto rádi spolupracujeme s městy. Mají totiž plány jasné dlouho dopředu a jasné scénáře.