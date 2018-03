Nový vlastník proměňuje Švestkovou dráhu v nejmodernější trať

„Bude na ní nainstalováno všechno, co najdete na hlavních či koridorových tratích z oblasti zabezpečovací a sdělovací techniky. A navíc zde budou zcela nové a neznámé technologie, které AŽD Praha vyvíjí,“ řekl mediální zástupce společnosti Jiří Dlabaja.



Trať vedoucí Českým středohořím se totiž stane zkušebním polygonem, kde bude firma, která ji koupila v roce 2016 od státní organizace Správa železniční dopravní cesty, rozvíjet a zkoušet své technologie.

„Půjde například o autonomní regionální vlaky bez strojvedoucích na širé trati, zabezpečení železničního provozu s využitím satelitních technologií, přejezdová zabezpečovací zařízení ovládaná a monitorovaná bezdrátově,“ konkretizoval Dlabaja.

Lidé se ale však nemusí bát, že by společnost kvůli výše zmíněnému plánu pouštěla od provozování osobní vlakové dopravy. I letos na koleje vyrazí motoráčky, víkendový a sváteční provoz bude stejně jako v minulosti dotovat Ústecký kraj.

Letos už po celé trase

Novinkou ovšem bude, že zatímco loni některé vlaky nejezdily po celé trase mezi Lovosicemi a Mostem, letos už budou. Sezona začne 30. března.

„Zahájení odstartuje v Mostě. Na trať v tento den vyjede parní vlak s historickou lokomotivou přezdívanou Velký Bejček,“ přiblížil Dlabaja. Chystají se i slavnosti Švestkové dráhy.

AŽD Praha a Ústecký kraj koketují také s myšlenkou zařadit trať do systému běžné dopravy a vrátit na ni vlaky i ve všední dny.

„Tato trať pro to má rozhodně potenciál. Je rychlá. Musíme to ale v první řadě prodiskutovat se starosty dotčených obcí. Musí o to být zájem,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek.



Zkušební polygon nadcházející sezonu

Coby zkušební polygon bude AŽD Praha trať využívat už od nadcházející sezony. Firma již na Švestkové dráze provedla i řadu oprav, které budou probíhat i v průběhu letošního roku.

Jde například o rekonstrukce propustků, výměny kolejnic a pražců, vybavení přejezdů světelným zabezpečovacím zařízením nebo obnovu mostu u Třebívlic.

Do konce letošního června hodlá společnost vybavit zastávky na znamení zařízením pro odeslání žádosti strojvedoucímu, aby v daném místě zastavil.

Pomyslné oblékání trasy do nového kabátu vyjde na desítky milionů. „Cena oprav se bude pohybovat kolem 20 milionů korun. Dalších zhruba 50 milionů investujeme do instalovaných technologií nutných pro zahájení testování,“ poznamenal Dlabaja.