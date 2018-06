Bydlí na kopci a pomáhají si. Svatý Jan nad Malší je vesnicí roku v kraji

Z dálky je slyšet smích. Cinkání skleniček se rozléhá po celé návsi. To si skupinka místních a starostka připíjí sektem před obecním úřadem.

„Dneska se bude slavit dlouho,“ směje se bodrý muž v košili a s chutí dopíjí sklenku.

„Tohle je nejkrásnější vesnice ve střední Evropě, to musí být jasné každému! Bydlíme hezky na kopečku, máme tu všechno. Obchod perfektní, pošta tu je a pivo výborný,“ popisuje Jindřich Honeš důvody, proč žije ve Svatém Janu nad Malší.

Pravdou je, že místní tu mají všechno po ruce. Vedle kostela je základní škola s hřištěm, za kostelem hřbitov a opodál i smíšené zboží. Ve středu vesnice se do výšky vypínají statné stromy, ale i drobné lípy, které tu vysadil na své návštěvě třeba Václav Havel nebo Karel Schwarzenberg. Když člověk sejde z kopce mírně dolů k rodinným domům, otevře se mu výhled do krajiny a na Kleť.

Obec s 560 obyvateli v nadmořské výšce 614 metrů si letos vysloužila titul jihočeská Vesnice roku. Hodnoticí komise nejvíc ocenila péči o zeleň, lidovou architekturu a pospolitost místních.

„Všichni se zapojují do zvelebování okolí, jak mohou. Například rodiče dětí z naší školy se sami pustili do úpravy školního hřiště. V sobotu dopoledne prostě vyrazili s lopatami a upravili ho vlastními silami, aniž by za to něco chtěli,“ pochvaluje si starostka Růžena Balláková.

Ve Svatém Janu nad Malší už jsou na ocenění zvyklí. V roce 1997 obec zvítězila v celostátním kole Vesnice roku. Loni si vysloužila modrou stuhu, která se uděluje za čilý společenský život. Roku 2003 dostala ocenění za druhé místo v evropském kole soutěže Entente Florale za úpravu květů a zeleně.

„Směrem na Velešín se staráme o ovocnou alej podél silnice, která je dlouhá víc než jeden kilometr. V nedávné době jsme zasadili strom svobody k výročí vzniku republiky,“ vypočítává Balláková.

Obec se rozrůstá

Podle ní by však nic nefungovalo bez dobré party lidí a tradic. „Na těch si zakládáme. Místní mají snahu se zapojit do veškerých aktivit. Máme klasický masopust, mikulášskou nadílku, kterou organizuje naše sdružení Figurka, závody historických aut S kopce do kopce. Někdy se stává, že pořádáme i jednu společenskou nebo dětskou akci za týden, což je na velikost naší vesničky docela dost,“ popisuje starostka.

I když se v posledních letech vesnice spíš vylidňují, do Svatého Jana nad Malší se stěhují mladé rodiny. Od roku 1997 se počet obyvatel téměř zdvojnásobil.

Svědčí o tom i přeplněná družina, kterou by chtěla starostka za získané peníze ze soutěže rozšířit, protože už kapacitou nestačí. Do místní základní školy dojíždějí i děti ze sousedních Ločenic a Nesměně. Loni už vedení obce navyšovalo kapacitu školky.

„Každý rok máme vítání občánků, kde bývá 10 až 11 dětí. Díky tomu, že se tu staví hodně rodinných domů, tak začínáme mít problém s čističkou. Takže naší hlavní prioritou je teď její modernizace. Jinak nám tu už nic zásadního nechybí. Silnice, chodníky, osvětlení i nový bezdrátový rozhlas, to vše funguje a je opravené. Za dva týdny bude hotová i rekonstrukce kostela,“ vyjmenovává Balláková.

Na druhém místě skončily Čejetice a třetí byl Popelín

Svatý Jan nad Malší si nyní může zažádat o půlmilionovou dotaci z krajského programu obnovy venkova.

„V tuto chvíli velké investice neplánujeme. Za loňskou výhru modré stuhy jsme opravili příjezdovou cestu před hřbitovem a parkoviště a v létě se vrhneme na rekonstrukci střechy na základní škole,“ prozradila starostka, která žije ve Svatém Janu nad Malší odmalička. Obec vede od roku 2010 a chce zůstat v jejím čele i dál.

Jestli se podaří znovu zopakovat úspěch z roku 1997 a malá obec se opět stane královnou mezi všemi českými vesnicemi, se ukáže 15.září. Vítěz si odnese finanční odměnu dva miliony korun od ministerstva pro místní rozvoj a vůz na dva roky zdarma.

V krajském kole letos skončily na druhém místě Čejetice na Strakonicku a třetí byl Popelín na Jindřichohradecku. O titul zabojovalo 18 obcí, tedy o dvě více než loni, kdy zvítězil Pištín na Českobudějovicku.