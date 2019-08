Chci dát zaměstnancům optimismus do žil, říká jednatel sušické nemocnice

Blíží se 1. září, kdy skupina Penta předá nemocnici v Sušici zpět městu. To doufalo, že se zdravotnického zařízení ujme kraj. Dění v posledních měsících ale naznačuje, že ten zájem spíše nemá. Kraj sice deklaruje, že hodlá o převzetí nemocnice uvažovat, ale podle informací MF DNES tomu radní moc nakloněni nejsou.

Přispívá k tomu i loňská ztráta krajských nemocnic ve výši 260 milionů korun, která jim dělá starostí dost, a nemají zájem o další zařízení, kde hrozí další minus.

„Pokud bude vedení města Sušice chtít, aby se kraj zapojil do chodu nemocnice, ať už formou pronájmu, či provozování, musí nejprve přijít transparentní nabídka, kterou posoudí krajské zastupitelstvo, neboť jde o velký krok,“ uvedla krajská radní pro zdravotnictví Milena Stárková na adresu nemocnice, kde vedle ambulancí a lékařské služby první pomoci fungují už jen lůžka následné péče a omezeně interna.

Město neztrácí čas a je odhodláno bojovat i za situace, kdy mnoho malých nemocnic v Česku není v dobré kondici. Příkladem je rumburská nemocnice, které hrozí insolvence.

„Chceme nemocnici postupně oživovat a přesvědčovat místní, že znovu stojí za to do ní chodit,“ konstatoval Václav Rada, jeden ze dvou nových jednatelů Sušické nemocnice, což je městská firma, která by měla 1. září zdravotnické zařízení převzít.

Nový jednatel nemocnice dříve pracoval v Microsoftu

Rada v oblasti managementu není úplným nováčkem. Pracoval totiž v manažerských pozicích v pražské pobočce společnosti Microsoft. Nedávno se ale rozhodl změnit hektický velkoměstský způsob života a vrátil se do rodné Sušice, kde s manželkou otevřel prodejnu se zdravou výživou a nedaleko rekonstruuje penzion.

Poté, co byl osloven radním Pavlem Haisem, zda by svoje manažerské zkušenosti nechtěl využít při vedení Sušické nemocnice, kývl. Věří totiž, že dobrou pověst nemocnice lze obnovit a postupně v ní navyšovat objem péče, která je pro region potřebná.

„Od 1. září jsem připraven pravidelně dávkovat zaměstnancům, kterých v nemocnici zůstalo skoro dvě stě, optimismus do žil. Ale za ústními proklamacemi a chtěním musí následovat konkrétní činy. Nikdo si nemůže myslet, že se změnou provozovatele začne nemocnice zázračně fungovat, čeká nás hodně tvrdé práce,“ podotkl Rada.

V první řadě bude nové vedení řešit nedostatek lékařů

K činnosti firmy Nemos, která měla nemocnici od roku 2015 v pronájmu, a Penty, která pak Nemos ovládla, se nechtěl vyjadřovat. Uvedl jen to, že pokud se ve firmě za tři roky šestkrát změní ředitel, není to úplně normální.

„Naším nejakutnějším problémem je nedostatek lékařů. Proto se po převzetí budeme snažit vylepšit pověst zařízení, zefektivnit provoz a poskytovat v momentálně fungujících odděleních skvělé služby tak, abychom zaujali lékaře, kteří se budou chtít připojit a nemocnici znovu nastartovat a rozvíjet,“ popsal Rada.

Jeho zkušeností z byznysu je, že peníze pro lékaře a sestry jsou důležité, ale neméně důležité jsou mezilidské vztahy ve firmě – to, jak se firma chová k zaměstnancům a jestli si lidé mohou po práci říci, že kopou za dobrý tým.

„My jsme si mapovali situaci, navštívili jsme i některé jiné nemocnice a zjistili jsme, že paradoxně v nemocnicích, které fungují dobře, mají lékaři dokonce o trochu nižší platy, než jaké jsou třeba v Domažlické nemocnici či v Sušici pod Pentou,“ uvedl Rada.

Nemocnice v Sušici je potřebná

Vzorem pro něj je třeba nemocnice v Roudnici nad Labem, která svého času neměla na výplaty a nyní je několik let v zisku. „Management se o ni zkrátka dobře stará, chová se slušně a otevřeně k zaměstnancům, skvěle funguje i komunikace směrem k občanům, kteří nemocnici přijali za svou, protože si uvědomili, že když zanikne, budou nuceni jezdit za péčí daleko. Chceme postupovat obdobně,“ uvedl Rada.

Spádový region nemocnice je podle něj dost velký, zařízení v místě potřebné je. „V mnoha civilizovaných zemích to funguje tak, že většinu základní péče včetně akutní a jednoduchých operačních výkonů provádějí takzvané nemocnice prvního sledu, kam ta sušická zcela jistě patří. Tím se naopak uvolní přetížené kapacity ve velkých zařízeních, která řeší složité a náročné výkony,“ sdělil.

„Budeme se snažit lékařům poskytnout takovou vizi, aby pro ně bylo zajímavé v Sušici pracovat,“ dodal s tím, že nové vedení bude otevřené kooperaci s jinými zdravotnickými zařízeními.

„Nebráníme se získání odborníků třeba z Prahy, z Plzně, mohou zde pracovat jeden den v týdnu nebo dva dny v měsíci, chceme tu využívat i odborníky, kteří bydlí v Praze a mají na Šumavě chalupy. Je jich totiž hodně. Praha se, jak já říkám, v pátek rozdělí a polovina jede na víkend na sever a polovina na jih,“ myslí si Rada.

Připomněl, že vedení městské firmy poslalo na Krajský úřad v Plzni žádost o registraci zdravotnického zařízení, což je pro převzetí nemocnice základní úkon. Po převzetí by podle Rady měly na městskou firmu přejít i veškeré smlouvy včetně těch se zdravotními pojišťovnami.