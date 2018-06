Za úředníky v Brně jen do jedné budovy. Primátor chce nový superúřad

Z Husovy na Kounicovu, pak na Dominikánské a Malinovského náměstí? Už žádné kolečko po úřadech kvůli řidičskému a občanskému průkazu, odpadům, bytům či magistrátním potvrzením a povolením. Hnutí ANO přišlo s nápadem postavit moderní palác a do něj sestěhovat všech víc než tisíc úředníků.

„Výhodou je, že nebudeme projekt připravovat od začátku, ale koupíme ho i s pozemky, což vše urychlí,“ řekl primátor Petr Vokřál (ANO), jenž chce záměr předložit už na červnovém zastupitelstvu.

Vlastní budova by pak mohla stát za pět až šest let. Devítipatrový komplex tří objektů s atriem na prostranství mezi ulicemi Koliště a Benešova vedle autobusového nádraží u Grandu má přijít asi na 1,5 miliardy korun. Jeho součástí budou i podzemní garáže pro více než 500 aut.

Než se ale začne stavět, musí město odkoupit pozemky a projekt od firmy CD Centrum, která tam nejprve chtěla vybudovat hotel a pak kancelářský komplex, ale od svého záměru ustoupila. „Nám naopak projekt zapadá do našeho plánu soustředit veškerou agendu pro občany na jedno místo, navíc výborně dostupné městskou hromadnou dopravou,“ poznamenal Vokřál.

Koalice nadšení krotí

Hodnotu pozemků a projektu odhadl znalec na 170 milionů korun. „Z toho 139 milionů dělají pozemky a zbytek dokumentace. Po prodávajícím chceme, aby ji aktualizoval ještě před prodejem tak, aby vyhovovala našim potřebám,“ upřesnil investiční náměstek primátora Richard Mrázek (ANO).

Zatímco hnutí považuje nákup pozemků i s projektem za výhodný, většina koaličních partnerů jeví méně nadšení. Parcelu chtějí všichni, s dokumentací však mají problém. „Máme-li stavět nový úřad, musí být supermoderní. Ten projekt je zastaralý,“ zhodnotil náměstek primátora pro oblast Smart City, strategii města, informatiku a elektronizaci radnice Jaroslav Kacer (TOP 09).

Na podobné riziko upozorňuje také Martin Ander ze Strany zelených. A další náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL) upřednostňuje jen nákup pozemků. „S investicí do nového úřadu bych zvážil, zda nejsou další, důležitější projekty,“ prohlásil. Otázka je podle něj i to, zda v souvislosti s elektronizací potřebuje Brno tolik úředníků, aby pro ně stavělo nový palác.

A opozice by s rozhodnutím počkala až na výsledek říjnových komunálních voleb. „Pokud půjde o korektní cenu, pak to dává smysl. Transakci je ale potřeba důkladně prověřit, aby město nesanovalo nezdařený podnikatelský záměr. A to není na týden ani na dva,“ podotkl šéf ČSSD Oliver Pospíšil.

Nápad soustředit úředníky do jedné budovy není nový, první pokus však dopadl žalostně. Měli se stěhovat do paláce Jalta, který město v roce 2006 nevýhodně směnilo s podnikatelem Miroslavem Lekešem za pozemky a domy v Černých Polích či Pisárkách. Pak se ale ukázalo, že oprava by stála přes 300 milionů korun, takže záměr padl. Brno se pak roky marně snažilo budovu prodat, což se nakonec podařilo až předloni.

Novou radnici Vokřál prodávat nechce

Teď má podle Vokřála centrální úřad větší šanci. „Nechali jsme si zpracovat analýzu, která srovnávala dvě možnosti – opravit stávajících osm budov, nebo postavit novou. Ekonomicky se liší minimálně, ale z hlediska přívětivosti k lidem i provozně je výrazně lepší ta druhá. Ročně bychom uspořili až desítky milionů za energie,“ tvrdí Vokřál.

Do prodeje by pak šly tři budovy v Husově ulici, jedna na Dominikánském náměstí vedle Jalty, objekt sociálního odboru na Kolišti a dopravy na Kounicově. Podle propočtů by za ně město mohlo získat kolem 750 milionů korun.

To ale nevidí zcela reálně Filip Hrůza z Institutu veřejné správy na Masarykově univerzitě. „Jsou to staré objekty ve špatném stavu, což samo město přiznává. Navíc velmi specifické, které se budou těžko přestavovat a tím i prodávat. Developeři dnes chtějí hlavně byty, kanceláře už méně,“ vysvětlil Hrůza.

Podle Vokřála se však už na některé budovy zájemci našli. Týká se to například objektu na Malinovského náměstí, o který má předběžně zájem státní správa. „Novou radnici na Dominikánském náměstí určitě prodávat nebudeme, necháme ji pro svatby a slavnostní příležitosti. Jestli v ní bude sídlit i politické vedení města, je až na příští vládě,“ uzavřel Vokřál.