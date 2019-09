Sup ze zlínské zoo nepřežil v Bulharsku první volný let, narazil do drátů

Smutná zpráva dorazila do zlínské zoo z Bulharska. Samička supa mrchožravého vylíhnutá letos v červnu ve Zlíně po převozu na Balkán nepřežila svůj první let. Po dlouhém kroužení narazila do elektrických drátů. Zoo chce Bulharsko vyzvat k podobným opatřením, jaká nyní zavádí Česko.