Tele z výzkumného ústavu nechtělo na pastvinu, zamířilo do ulic Šumperka

Pobíhající tele vyjela řešit policejní hlídka v pondělí krátce před jedenáctou hodinou, když projíždějící řidiči nahlásili jeho pohyb po frekventované silnici I/11 spojující Šumperk s Rapotínem.

„Teleti patřícímu rapotínskému Výzkumnému ústavu pro chov skotu se podařilo utéci při přepravě na pastvinu. Během vykládky se vydalo z Rapotína až do Šumperka, kde prošlo kolem vlakového nádraží a dále pokračovalo do Uničovské ulice,“ popsala šumperská policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Tam se pracovníci výzkumného ústavu, kteří pohyb zvířete po celou dobu monitorovali, rozhodli raději zasáhnout a tele uspali narkotizační střelou z foukačky.

„Následně ho přepravili zpět do výběhu, takže v souvislosti s jeho pohybem nakonec nedošlo k žádné dopravní nehodě ani ke škodě na majetku,“ doplnila Vybíhalová.

Jak připomněla ČTK, v Šumperku je to letos již podruhé, co v tamních ulicích pobíhala velká zvířata. V lednu to bylo na okraji města v okolí krematoria a nemocnice téměř dvacetičlenné stádo koní, kteří se vydali do města z nedalekých pastvin na Bludovečku, kde využili technické závady na ohradníku. Policistům se je nakonec podařilo bez újmy nasměrovat zpět na pastviny.