Umělec vytvořil ze starých písmen poctu Guttenbergovi, ozdobí knihovnu

Suchan unikátní výzdobu vytvořil z dřevěných písmen různých velikostí a typů, která v pytlích roky schovával. Do ateliéru je získal díky tomu, že je vyřazovala šumperská tiskárna.

„Někdy před osmadvaceti až pětadvaceti lety se měnila technologie, do tisku promlouvaly stále víc počítače. Dřevěná písmena měla skončit v kotelně. Já jsem v té době s tiskárnou spolupracoval, tak se mi podařilo několik pytlů písmen zachránit před ohněm. Tehdy jsem ani pořádně nevěděl, na co je použiji, ale říkal jsem si, že časem nějaký nápad dostanu,“ popisuje.

Na vhodné využití přišel až se stavbou nové šumperské knihovny: „Řekl jsem si, že bych udělal jakousi poctu člověku, který vynalezl knihtisk. To by se do knihovny hodilo.“

Vizi představil ředitelce knihovny a architektovi, který přestavbu bývalé školy na knihovnu projektoval. Souhlasili oni i šumperští radní.

„Architekt mě ale rozměrem trochu překvapil. Navrhl obraz o ploše 3,5 krát 1,5 metru. Trochu jsem měl obavy, že mi nebudou stačit písmena,“ vypráví výtvarník.

Písmena bylo nutné přiřezávat a zabrušovat, šlo o milimetry

Dřevěné litery z hruškového, švestkového či jabloňového dřeva po dlouhých letech vytahoval z pytlů.

„Přes měsíc jsem je odmašťoval a čistil od tiskařských barev. To byla nekonečná práce,“ popisuje. Potom přišla na řadu samotná tvorba. Déle než tři měsíce pracoval na obraze.

„Většinu z celkem 1985 kusů písmen jsem musel upravovat, aby ‚seděla‘. Kombinoval jsem různé velikosti a typy. Bylo potřeba přiřezávat a zabrušovat, aby si sedla na milimetry,“ říká Suchan.

Obraz nejenže připomíná historický vynález, ale i samotná písmena jsou exkurzem do tiskárenské historie.

„Ta nejstarší mají určitě přes sto let,“ upozorňuje umělec, který po dolepení posledních začal obraz konzervovat včelím voskem.

V podvalu jeho plastického obrazu je pozpátku uvedeno „Pocta Johannesu Guttenbergovi“ a také rok, kdy vynalezl knihtisk. Nechybí jméno autora, kdy a kde na asambláži pracoval a počet použitých písmen.

„Chtěl jsem, aby tyto údaje byly nenápadné. Jsem zvědavý, jestli je některý pozorný návštěvník knihovny odhalí,“ usmívá se Suchan. První čtenáři budou moci obdivovat asambláž v září, kdy bude nová knihovna otevřena.