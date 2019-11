Recidivista kradl i boural, po oloupení barmanky už policii neunikl

Osmačtyřicetiletý muž si podle informací, které nyní zveřejnila policie, počkal v pondělí v jednom ze šumperských barů do doby, kdy podnik zhruba půl hodiny před půlnocí zavíral. Místo zaplacení útraty pak napadl servírku, do které strčil až upadla na zem. Následně ji několikrát udeřil a vyhrožoval, že ji zabije, pokud nedostane peníze.

„Ženě, která utrpěla lehké zranění, nezbylo, než v obavě o svůj život útočníkovi peníze vydat. S třemi tisíci korunami, které takto získal, se ale nespokojil a ženu ještě přinutil, aby mu do igelitové tašky dala několik krabiček cigaret a lahev alkoholu. Poté z místa utekl,“ popsala šumperská policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Už za hodinu policisté lupiče dopadli i s kořistí na Hlavní třídě. Vzhledem k jeho bohatému trestnímu rejstříku žádají jeho umístění do vazby, hrozí mu až deset let vězení za loupež.

Soudy se však zřejmě budou zabývat i dalšími činy. Podle policie to byl totiž právě on, kdo se začátkem června ještě s komplicem vloupal do prodejny potravin v Hanušovicích, ze které dvojice ukradla alkohol, tabákové zboží, cukrovinky a další věcí v hodnotě více než třiceti tisíc korun.

Kromě toho navíc muž v pátek po osmé večer projížděl obcí Bludov takovým způsobem, že zavinil dopravní nehodu.

„Při jízdě směrem na Šumperk přejel ve stoupání s autem částečně do protisměru, kde narazil do zpětného zrcátka protijedoucí octavie a také do boku jejího přívěsného vozíku. Bezprostředně po nehodě pak z místa utekl,“ popsala Vybíhalová.

Důvodů k útěku měl podle ní hned několik - byl hledaný policií za předchozí porušování zákona, za volant sedl navzdory tomu, že nemá řidičský průkaz, a auto bylo kradené.