Po Olomouci cílí na divoce odstavené kamiony i Šumperk, nabízí alternativu

Šumperk zrušil řidičům kamionů jejich nejoblíbenější místo k parkování tím, že zakázal vozidlům těžším než 3,5 tuny vjezd na parkoviště u hřbitova, které nákladní auta pravidelně plnila a pro návštěvníky hřbitova už často nezbývalo místo.

Plocha na okraji Šumperka přitom byla pro řidiče kamionů strategická, protože leží v těsné blízkosti výpadovky z města. Radnice zároveň nabídla šoférům náhradní variantu, za kterou ovšem musejí zaplatit.

„O vymístění kamionů jsme usilovali už delší dobu. Jsem rád, že se to podařilo a že zmizí další problematické místo ve městě,“ řekl šumperský starosta Tomáš Spurný.

Městská policie od nynějška prostor častěji sleduje a řidiče, kteří zákaz parkování poruší, zatím na novinku upozorňuje. Teprve při opětovném prohřešku přijdou sankce.

Radnice nechtěla přistoupit k radikálnímu kroku zakazujícímu parkování kamionů u hřbitova dřív, než bude existovat jiná možnost legálně ve městě vozy odstavit a odpočinout si. Město se nyní dohodlo se soukromou společností, která zajišťuje logistiku, parkování a servis kamionů, na možnosti parkování se vším komfortem a zázemím.

Moderní areál se nachází v místě bývalého ČSAD, kam řidiče nasměruje navigační systém. Na rozdíl od parkování u hřbitova však musí na náhradním parkovišti řidiči za odstavení zaplatit. Komplikovanější pak mají i výjezd z odpočívadla na hlavní spojnici první třídy, když na frekventované světelné křižovatce je třeba odbočit vlevo.

V Olomouci zákaz porušovaly stovky kamionů

Podobné problémy s kamiony řeší dlouhodobě také Olomouc, kde však parkují především na nepovolených plochách. Nelegální odstavné plochy vznikly na řadě míst, kde je možné vidět desítky kamionů, nejčastěji se zahraničními registračními značkami.

V létě už magistrátu došla trpělivost a spustil cílenou akci a intenzivní kontroly. Během ní policie a strážníci zkontrolovali stovky kamionů odstavených tam, kde to není povolené.

„Trvalý tlak přinesl výsledky. Počet takto parkujících kamionů se snížil až o sedmdesát procent,“ uvedla mluvčí magistrátu Radka Štědrá.

Primátor Miroslav Žbánek zároveň inicioval vznik skupiny, která se řešením negativních jevů kamionové dopravy v Olomouci zabývá. Jsou v ní vedle zástupců magistrátu policie, městská policie, celní správa, Sdružení automobilových dopravců Česmad.

„Dosavadní výsledky mne naplňují mírným optimismem. Ve snaze omezit tento negativní jev budeme pokračovat, byť řešení má v rukou především stát. Ten musí zřídit dostatek regulérních odstavných ploch pro kamiony,“ poznamenal primátor.

ČESMAD: Většinu přestupků v Olomouci páchají cizinci

Město se podle Žbánka snaží státu vyjít vstříc a vytipovalo lokality vhodné pro výstavbu parkovišť pro kamiony. Ve městě se také zvyšuje zájem ze strany firem, které chtějí postavit hlídané a placené odstavné plochy.

Magistrát současně řeší s ministerstvem dopravy i zákaz průjezdů kamionů přes Velkomoravskou a Brněnskou ulici. Co nejrychleji chce město řešit například i průjezd okrajovými částmi města, jako jsou Nedvězí a Topolany, kudy se řidiči vyhýbají placení mýtného, byť i zde už částečně zabírají častější policejní kontroly.

Rozměrné soupravy totiž komplikují dopravu, řidiči v noci hledají co nejbližší místo na odpočinek a dostávají se do rozporu s plány města. Přestože v Olomouci platí od 22 do 6 hodin ráno zákaz nočního parkování, policisté často narážejí na řidiče, kteří tento zákaz obcházejí a parkují načerno.

„V Olomouci ale většinu přestupků páchají cizinci, od kterých je vymahatelnost pokut nulová,“ poukazuje ředitel regionálního pracoviště Česmad Lukáš Fojtík.