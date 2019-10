Majitel nemocnice se omluvil Zemanovi za tweet o rekondičních pobytech

„Vážený pane prezidente, dovolte mi tímto vyjádřit politování nad nevhodným neoficiálním stanoviskem Nemocnice Šumperk z minulého týdne. Ačkoli se společnost již oficiálně omluvila, věřte prosím, že mne nastalá situace mrzí,“ uvádí majitel nemocnice Martin Polach v dopise, který zveřejnil na Twitteru mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Původní tweet, který později nemocnice stáhla.

„Významnou část svého života jsem pracoval jako lékař a z celého srdce věřím, že zdraví jakéhokoliv člověka nemá být ze strany lékařů předmětem vtipu či nadsázky. Tím spíše, pokud se jedná o nemocnici a tím spíše, pokud se jedná o zdraví prezidenta České republiky. Tímto se Vám, pane prezidente, omlouvám,“ dodává Polach.

Ovčáček na svém twitterovém účtu uvedl, že prezident omluvu s poděkováním přijal.

Mluvčí nemocnice Hana Hanke potvrdila autenticitu dopisu. „Jde o dopis zaslaný panem doktorem Polachem na základě jeho osobního rozhodnutí. Jako nemocnice se k tomu proto blíže vyjadřovat nebudeme,“ uvedla. Na dotaz, zda bude autor tweetu nějak postihován, uvedla, že takovou informaci nemá.

Tweet se na účtu šumperské nemocnice objevil ve stejný den, kdy Miloš Zeman nastupoval na interní kliniku Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Podle oznámení Hradu to bylo kvůli rekondičnímu pobytu. Mluvčí Ovčáček uvedl, že prezident chce být „fit“ na oslavy státního svátku 28. října.

VIDEO: Prezident Miloš Zeman nastoupil do nemocnice Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Jste zdraví, cítíte se dobře, ale uvažujete o krátkém „rekondičním pobytu“ v nemocnici? Pak jsme tím správným místem! Zdravé pacienty máme nejradši! Těší se na vás náš tým lékařů i sester!“ zněl text příspěvku doplněný o hashtagy #rekondicnipobyt a #zactyridnyvkondici.

Na tweet poté zareagoval Ovčáček. „Tak tohle už je hodně přes čáru. Že se nechutně chovají opoziční politici a někteří novináři, to už je konstanta. Ale aby se neeticky chovala nemocnice, to je skandál. Co na to říká ministr zdravotnictví?“ napsal na svém twitterovém účtu a ve statusu označil ministra Adama Vojtěcha.

Šumperská nemocnice svůj tweet následně stáhla a v novém vzkazu uvedla, že byl myšlen jen v nadsázce a nejde o oficiální nabídku nebo stanovisko.

„Stáhli jsme to z důvodu velkého mediálního zájmu, navíc se objevovaly dotazy, zda jde tedy o skutečně nabízenou službu. Nebylo to kvůli kritice pana Ovčáčka. Je ovšem paradox, že navzdory stamilionovým investicím do vybavení a služeb nemocnice vyvolá mnohem větší pozornost jeden nadsazený tweet,“ uvedla mluvčí nemocnice Hana Hanke.

Nemocnici Šumperk v devadesátých letech zprivatizovala skupina lékařů. Od nich ji později odkoupila zdravotnická skupina Agel vlastnící nebo provozující na Moravě řadu nemocnic. V roce 2015 se pak stal novým majitelem šumperský lékař Martin Polach a to výměnou za to, že majiteli Agelu, miliardáři Tomáši Chrenkovi, prodal svůj čtvrtinový podíl v Agelu.