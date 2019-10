Nemocnice zvala na čtyřdenní rekondiční pobyt. Neetické, kritizoval Ovčáček

„Jste zdraví, cítíte se dobře, ale uvažujete o krátkém „rekondičním pobytu“ v nemocnici? Pak jsme tím správným místem! Zdravé pacienty máme nejradši! Těší se na vás náš tým lékařů i sester!“ zněl tweet, který se objevil na účtu nemocnice doplněný o hashtagy #rekondicnipobyt a #zactyridnyvkondici.

Tweet poté zaregistroval mluvčí prezidenta a zareagoval na něj. „Tak tohle už je hodně přes čáru. Že se nechutně chovají opoziční politici a někteří novináři, to už je konstanta. Ale aby se neeticky chovala nemocnice, to je skandál. Co na to říká ministr zdravotnictví?“ rozhořčil se Ovčáček na svém twitterovém účtu a ve statusu označil ministra Adama Vojtěcha.

Prezident ve čtvrtek zamířil na interní kliniku Ústřední vojenské nemocnice v Praze, kde podle středečního oznámení Hradu zůstane kvůli rekondičnímu pobytu do neděle. Podle Ovčáčka chce být Zeman „fit“ na oslavy státního svátku 28. října.

Šumperská nemocnice svůj tweet následně stáhla a v novém vzkazu uvedla, že byl myšlen jen v nadsázce a nejde o oficiální nabídku nebo stanovisko.

„Stáhli jsme to z důvodu velkého mediálního zájmu, navíc se objevovaly dotazy, zda jde tedy o skutečně nabízenou službu. Nebylo to kvůli kritice pana Ovčáčka. Je ovšem paradox, že navzdory stamilionovým investicím do vybavení a služeb nemocnice vyvolá mnohem větší pozornost jeden nadsazený tweet,“ uvedla mluvčí nemocnice Hana Hanke.

Řada lidí totiž pod tímto novým tweetem nemocnicni vyjádřila podporu.

Nemocnici Šumperk v devadesátých letech zprivatizovala skupina lékařů. Od nich ji později odkoupila zdravotnická skupina Agel vlastnící nebo provozující na Moravě řadu nemocnic. V roce 2015 se pak stal novým majitelem šumperský lékař Martin Polach a to výměnou za to, že majiteli Agelu, miliardáři Tomáši Chrenkovi, prodal svůj čtvrtinový podíl v Agelu.

