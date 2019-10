Šumperk chce pokácet „obtěžující“ lípy na náměstí, ochranáři jsou proti

K obměně stromů radnice přistoupila poprvé v roce 1997. Vysazené lípy ale uschly a odumřely, takže za rok se výsadba musela opakovat. Městu nyní došla trpělivost.

„Během dvaceti let došlo k poškození stromů nejen vandaly, ale také parkujícími auty, takže musely být vyměněny. Lípy jsou teď různého stáří, velikosti, tloušťky kmenů. Naposledy v červnu byla nabourána další lípa a bylo by potřeba ji obnovit,“ popsala Jana Andrísková ze šumperské radnice.

Navíc podle ní byly lípy zvoleny před lety nevhodně. „Lípa má ráda polostín, vlhko, na náměstí je však v létě neustále horko, což jim nesvědčí. Navíc kvůli stresu z nevhodných podmínek lípy výrazně medují,“ shrnula.

„Pokud je nevyměníme letos, tak to stejně budeme muset brzy udělat a může to být zbytečně složitější, protože stromy ještě povyrostou,“ dodala Andrísková.

Arborista Jaroslav Kolařík potvrdil, že za těchto okolností je nejlepší výměna lip za vhodnější druh stromů. Po konzultaci s odborníky byl vybrán javor babyka, který lépe reaguje na stresy spojené s klimatickou změnou a také na budoucí potřebné tvarovací řezy.

Zastupitel z náměstí: Jsem ochránce zeleně, ale lípy jsou ostuda

Obyvatelé se ale lipové aleje nechtějí vzdát a proti kácení protestují.

„Bylo jasné, že s tímto řešením můžeme narazit u spousty občanů, kterým se to nebude líbit. Ale výměna všech stromů za jiné se jeví jako nejlepší řešení,“ uvedl starosta Tomáš Spurný (Pro Šumperk).

Zastupitel Jaroslav Horák (SPD) na náměstí bydlí už dvacet let a také on hlasoval pro skácení.

„Já patřím k fanatickým ochráncům zeleně. Když ale máte v létě na autě za krátkou dobu souvislou vrstvu medu, cyklisti si stěžují, že mají oblepená kola ve stojanech, chodci si nemohou sednout na lavičku a svatebčani, kteří míří na radnici, musí přecházet přes polepenou dlažbu, tak je to nepříjemné,“ míní Horák.

„Dělá to problémy prakticky každému, kdo na náměstí dorazí, a je to naše ostuda. Ty lípy by měly jít pryč,“ dodal.

Naopak Jiří Vozda (Pro Region) se přimlouval za to, aby lípy zatím zůstaly a k jejich výměně došlo, až to bude nezbytně nutné.

„Ty stromy jsou živé a stále rostou. Bylo by škoda je nyní pokácet,“ uvedl.

Ke kácení není zákonný důvod, protestují ochránci přírody

Rozhodnutí o kácení zalarmovalo ochránce přírody. „Stav stromů je bohužel odrazem špatné péče města. To by mělo převzít odpovědnost a pokusit se stromy zachránit a lépe o ně pečovat, třeba v létě častější zálivkou, ne je hned kácet,“ uvedl Marcel Minář ze šumperské pobočky Českého svazu ochránců přírody.

Podle něj není ke kácení zákonný důvod. „Město sice rozhodlo, že chce kácet, musí však proběhnout správní řízení. My ale budeme protestovat a upozornili jsme i Českou inspekci životního prostředí,“ vysvětlil. Ochranáři chystají také protestní petici.

Radnice počítá s kácením lip v listopadu. Nové stromy mají dostat ochranu z kovaných prvků, aby se zabránilo poškození od aut. Investice přijde na zhruba 180 tisíc.

Památkářka Monika Paulová připomněla, že javory krášlily okolí radnice i v minulosti.

„Jejich zasazením se vrátíme zpět do historie. Zeleň samozřejmě na náměstí patří, ale volba lípy nebyla úplně nejvhodnější,“ uvedla.