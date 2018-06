Stát neslevil, Šumperk zaplatí za pozemek pod kulturním domem šest milionů

Pozemky byly ve vlastnictví státu, který je nyní chce prodat. „Bylo to důležité rozhodnutí. Každý další odklad by znamenal další náklady v podobě placení nájemného. Zároveň je to důležité i z pohledu budoucí investice do přestavby a modernizace kulturního domu,“ vysvětlila mluvčí šumperské radnice Olga Hajduková.

Město se pokoušelo dosáhnout slevy, protože téměř šest milionů za zastavěný pozemek se zdálo zastupitelům příliš.

„Nechali jsme zpracovat nový znalecký posudek. Ten ale potvrdil, že tato cena je oprávněná,“ popsala Hajduková.

Radnice se snažila se státem dohodnout na splátkách. Tato možnost ale rovněž padla.

„Po celou dobu splátkování by město muselo platit nájem, což by pouze zvyšovalo náklady,“ objasnila mluvčí.

V dalších letech čeká Dům kultury zásadní rekonstrukce. Do objektu se totiž od jeho dokončení před čtyřiceti lety kromě nevhodné přístavby, která se bude bourat, neinvestovalo, v současnosti je proto v zanedbaném stavu. Stavba začne v polovině příštího roku.

Budova dostane originální vizáž, bude připomínat divadelní oponu. K tomu zde vzniknou nové sály, takže nabídne více prostoru, a hlavní sál bude mít mnohem lepší akustiku. Přestavba bude stát desítky milionů korun a začít by měla ve druhé polovině příštího roku.