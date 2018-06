Hvězdou Blues Alive bude Joan Osborne, zazpívá své i Dylanovy hity

Joan Osborne se stane hlavním lákadlem letošního mezinárodního festivalu Blues Alive, který se v Šumperku uskuteční od 15. do 17. listopadu. Americká písničkářka, která se proslavila hitem One of Us, do kraje přijede s programem písní Boba Dylana. Dorazí ale i řada dalších uznávaných jmen hudební scény.