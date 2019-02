Šumava je plná sněhu, na posílení spodních vod je to však stále málo

8:52

Sníh na Šumavě nyní zadržuje šesté největší množství vody za posledních padesát let. Pokud se v krajině udrží, mohlo by to zemědělcům výrazně pomoci. Dlouhodobý nedostatek podzemní vody však jarní tání nenapraví.