Vodní vrty sahají už i v horách až do 70 metrů, výsledek je nejistý

Několik srážkově podprůměrných let, která prohloubila vodní deficit v krajině, si vybírá svou daň i v oblastech, kde by to dříve nikdo nečekal.

S ubývajícími zásobami podzemní vody a vysychajícími potoky už i některá města a vesnice na Jesenicku zažily situace, kdy voda úplně došla a lidé byli odkázáni na cisterny. A i přes letošní deštivější jaro se tak připravují na scénář, že sucha v dohledné době znovu udeří.

Například Javorník na česko-polské hranici či Bernartice si proto nechávají hloubit vrty, aby podzemní vodou zadotovaly vysychající zdroje na povrchu. Jenže ani sázka na vrty sídlům jistotu dát nemusí, jak ukazují případy obcí, jejichž pokusy dobývat vodu z hlubin země v Jeseníkách nedávno selhaly.

Oslabené zdroje a „navrtané“ jezero

Nedostatek vody je dlouhodobě na Javornicku, kde už před několika lety zakoupili tisícilitrové barely, ve vedrech je rozvezli po místech bez vody a hasiči je v létě pravidelně doplňovali.

Vodní deficit se však projevuje už i pod Jeseníky, odkud stéká voda do údolí. Tamní zdroje, které byly vždy dostatečné, ztrácejí na vydatnosti.

„V Jeseníkách sice byl v zimě sníh, ale rozhodně ho nebylo tolik, kolik by bylo potřeba. Vzhledem k tomu, že je už pět let sucho a s výjimkou té minulé byla už řada zim chudá na sníh, se hladina podzemních vod snižuje i v podhůří Jeseníků. Proto je hledání zdrojů stále obtížnější,“ uvedl hydrolog ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Vladimír Šala.

Nové vrty si nyní nechal vyhloubit například Javorník. „Stávající zdroje bez problémů stačily, než přišla velká sucha. Od roku 2015 jsou už na hraně. Proto jsme nechali udělat tři nové vrty,“ řekl starosta Jiří Jura.

Dva ze tří nových vrtů jsou hluboké přes 50 metrů, třetí jde dokonce do extrémní hloubky více než sedmdesáti metrů. A Javorník měl štěstí.

„Narazili jsme na velké podzemní jezero, které podle výpočtů bude dávat až pět vteřinových litrů,“ pochvaluje si Jura. Obec vybudovala také dlouhý přivaděč, společně s vrty do něj investovala přibližně šest milionů.

Starosta upozornil, že nové zdroje budou sloužit jako záložní. „Budeme je využívat až tehdy, když bude znovu velké sucho a stávající zdroje přestanou stačit. Je dobré, že máme zálohu a že v případě nutnosti si můžeme pomoci,“ dodal Jura.

Nové vrty nechali před časem vyhloubit také Bernartice, které se nyní chystají posílit stávající vodovod a rovněž vystavět přivaděč. „Obec by měla využívat nový zdroj vody do dvou tří let,“ přiblížil místostarosta Milan Horáček.

Vlčice zachraňuje bývalý důl s „kojeneckou“ vodou

Štěstí mají také Vlčice na Javornicku, které mohou využít podzemní vodu tlačící se do nedalekého bývalého důlního díla.

„Naše vrty nejsou příliš vydatné a v minulých letech už několikrát vyschly stejně jako potok, ze kterého bereme další vodu. V bývalém dole je ale dostatek vody, která má kojenecké parametry. A tu chceme přivést do obce novým přivaděčem,“ popsal starosta Josef Fojtek.

„Tento třetí zdroj by nás měl zbavit starostí, které máme s dodávkami vody,“ doplnil. Obec také dobuduje vodovod v části, kde dosud chyběl a kde lidem ubývá voda ve studních.

Někdy je z vrtu jen suchá díra do země

Ne vždy se však vrty povedou tak, aby dokázaly dodávat do sítě potřebné množství vody. Své o tom ví například v Bílé Vodě.

„Bohužel je v nich málo vody, takže starosti nám neubyly a budeme hledat další možnosti,“ říká místní starosta Miroslav Kocián. Podle něj přichází v úvahu přivést do obce další vodu z opuštěného dolu, jak to udělaly Vlčice.

„V dole je dost kvalitní vody, ale přivaděč bude nákladný. Řešit problémy s vodou nicméně musíme,“ dodal Kocián.

Své zdroje posiluje také vodohospodářská společnost Vodovody a kanalizace (VaK) Jeseník, jejímiž akcionáři jsou obce a která zásobuje vodou část okresu. VaK do vrtů investují jak své, tak státní peníze z dotací.

Nový hlubinný vrt nedávno provedly v Bělé pod Pradědem a v současné době se snaží k vodě provrtat i v Lipové-lázních v místní části Horní Lipová. Jenže už teď je jasné, že v Bělé vyjde snaha podobně jako v Bílé Vodě naprázdno.

„Vzhledem k přetrvávajícímu suchu docházelo k významnému kolísání vydatnosti zdroje Bělská stráň v Bělé pod Pradědem, který je jediným zdrojem pro místní část Domašov. Proto bylo rozhodnuto získat posilující zdroj podzemní vody. Bohužel nový vrt není dostatečně vydatný. Zda se bude dělat další, zatím není rozhodnuto,“ sdělil předseda představenstva VaK Jeseník Jan Konečný.

Jak to dopadne s vrtem v Lipové-lázních, kde mají s vodou podobný problém, se teprve ukáže.