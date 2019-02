Lidem v Hranicích u Aše vyschly studny, pro vodu si jezdí na městský úřad

„V průběhu letních měsíců voda v mnoha studnách vyschla. Nezlepšilo se to ani s nástupem podzimu. Takových domácností, kde jsou bez vody, máme ve městě několik desítek,“ potvrzuje starosta Hranic Daniel Mašlár.

Město kvůli dlouhotrvajícím problémům s nedostatkem vody umožnilo na dvou místech přístup k vodovodnímu řadu.

Lidé mohou čerpat vodu na odběrném místě přímo na městském úřadu, a to v době, kdy je otevřeno. V ostatních termínech po dohodě se starostou města.

„Vzhledem k tomu, že se situace s podzemními vodami nelepší, zpřístupnili jsme ještě kohoutek v kabinách na fotbalovém hřišti ve Studánce. Také tam je možné si vodu z vodovodního řadu načerpat,“ doplňuje starosta.

Problémy s vodou chce město řešit postupným rozšiřováním vodovodního řadu, který se zásobováním nemá problémy. První etapa stavby nové části vodovodní sítě začne už na jaře.

„Samozřejmě by bylo možné například přispívat lidem na vrty nebo na prohloubení studen. To ale podporovat nechceme. Podle mého to není dlouhodobě správné řešení. Myslím, že problémy s podzemní vodou budou v budoucnu pokračovat. A také by se lehce mohlo stát, že někomu přispějeme na vrt a sousedovi ve studni voda klesne, nebo dokonce zmizí. Navíc je tam řada dalších problémů,“ říká Mašlár.

Proto se obec podle něj vydala jinou cestou. „Na jaře bychom chtěli začít s rozšiřováním vodovodního řadu v jižní části města a do budoucna chceme rozvést vodovodní síť do dalších oblastí tak, aby se mohlo připojit co nejvíc nemovitostí,“ nastiňuje starosta. Shodou okolností má už město díky práci předchozího vedení k dispozici stavební povolení, a tak jakmile to počasí dovolí, může se začít kopat.

„Hodně se tomu věnoval bývalý starosta. Tehdy se vytipovaly oblasti s největšími problémy. Oslovily se domácnosti, abychom věděli, zda budou mít zájem se na řad připojit. Město požádalo o dotaci a ve spolupráci se společností Chevak se rozběhl projekt, který na jaře dostane konkrétní obrysy,“ popisuje starosta.

Podle jeho slov vznikne v první etapě přibližně dva a půl kilometru nového vodovodního řadu, na který se budou moci majitelé okolních domů připojit.

„Tato etapa bude stát podle rozpočtu asi dvacet milionů korun. Podařilo se nám z ministerstva životního prostředí získat dotaci šest milionů. Přibližně milionem korun se bude podílet firma Chevak a část uhradí majitelé nemovitostí, kteří budou zčásti platit vodovodní přípojky. Zbytek půjde z městského rozpočtu,“ říká starosta a doplňuje, že stavba se dotkne především ulic Ruská ve směru na Krásňany, Na Trati, Karlova, Jiráskova a několika dalších dílčích úseků.

„Podle předpovědí má být sucho i v příštích letech, a tak s vodou asi bude problém i do budoucna. Nechceme proto usnout na vavřínech. Chystáme další etapy rozšiřování vodovodního řadu. V současné době se problémy týkají asi čtvrtiny všech domácností ve městě. Chceme každý rok připravit novou část vodovodního řadu, aby se i tito lidé mohli připojit a nebyli závislí na lokálních zdrojích,“ dodává starosta Mašlár.