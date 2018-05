Voda na Chlumecku a Hradecku ubývá, v pozoru jsou domácnosti se studnou

Do okolních obcí vyrazily cisterny s pitnou vodou. Starostové přiznávají, že lidé musí omezit spotřebu, tedy zavlažování nebo napouštění bazénů. Nejhorší situace panuje v okolí České Skalice, Hradce Králové a v Chlumci nad Cidlinou.



„Teď je situace znova špatná a omezení s nakládáním s vodou se dá očekávat každým dnem. Do okolních obcí zatím vodu nedovážíme. Disponujeme novým cisternovým vozem o kapacitě osm kubických metrů. Situace se začíná podobat kritickým třem letům, ale letos to začíná o tři měsíce dříve,“ říká starosta Chlumce nad Cidlinou Miroslav Uchytil (KDU-ČSL).

Stejný problém mají na Hořicku. „V obci Doubrava vodu v cisterně dovážíme skoro měsíc. A tak to zůstane až do září. Další problémy jsou v okolí Nové Paky v obci Úbislavice. Tam jsme sice zahájili výstavbu vodovodu, ale letos jsme ještě naváželi vodu z hlavního vodojemu,“ říká Richard Smutný, ředitel Vodohospodářské a obchodní společnosti Jičín.

Sucho a s ním spojený nedostatek vody trápí především domácnosti s vlastní studnou. „Studny jsou většinou hluboké jen pět metrů, jde o povrchové vody. V těchto hloubkách je to nejvíce citlivé na výkyvy počasí. Stačí pouhý týden a nedostatek dešťů už je znát,“ podotýká Smutný.

Vyhlídky nejsou dobré

Alexandr Zajcev z Českého hydrometeorologického ústavu míní, že stav podzemních vod je alarmující.

„Pokud se podíváme na půdní sucho do hloubky čtyřiceti centimetrů, máme stupnici v různých barvách. Zelená barva značí bez ohrožení a postupně se zbarvuje do červené barvy, která značí velmi vysoké ohrožení suchem. Téměř šedesát procent kraje má vysoký stupeň půdního sucha,“ říká Zajcev.

Půdní sucho do hloubky 100 centimetrů už je v lepší kondici, avšak stále kritické. „Když se podíváme na úhrny srážek do 6. května, je objem v celém Královéhradeckém a Pardubickém kraji mezi 50 až 75 procenty a v některých oblastech ještě méně,“ pokračuje.

Zajcev porovnal i únor, březen a duben s minulými roky a ani tady nejsou vyhlídky dobré.

„Třeba únor má oproti normálu obrovský deficit. Zejména jde o okolí Hradce. Norma pro stanici je 58 milimetrů srážek a skutečná hodnota je 3,2 milimetrů. To je skoro dvacetinásobek deficitního stavu,“ míní.

V březnu nastalo rapidní zlepšení. „Odtával sníh. Naštěstí postupně a poměr se zlepšil na padesát procent normy. Poslední vyhodnocení máme u dubna, tam je situace stejná jako v březnu. Zhruba padesát až šedesát procent, průměrně je to 50 procent od normálu. Stále jsme ale ve srážkovém deficitu,“ podotýká Zajcev.

Jen severovýchod Královéhradeckého kraje v normálu

Celé Orlické hory, povodí Orlice až k soutoku Hradce jsou místa, která také zaznamenávají alarmují stav. „Což je na začátku května špatné, můžeme jenom doufat, že se obrátí srážkový poměr. Jinak by se to projevilo i na stavech podzemních vod. V současné době je jen severovýchod Královéhradeckého kraje v normálu,“ líčí.

Nejlepší situace je tedy na Broumovsku. „Posledních pět až sedm let podzemní vody klesají. To souvisí se srážkami. Jestli jsme se momentálně odrazili od nějakého dna a minimálních stavů, tak se může situace zlepšit v průběhu tří až pěti let. Situace by se měla postupně zlepšovat, ale nikdo to nemůže říct na sto procent,“ dodává Zajcev.



Na Rychnovsku je situace stabilní, i když podle starosty bude v létě nutné zavést jistá opatření. „Na Hlásce je nutné vozit vodu do vodojemu, ale tento problém vyřešíme letos. Máme k dispozici nový vrt s dostatečnou kapacitou,“ říká rychnovský starosta Jan Skořepa (ODS).



Nejlépe je na tom Náchod. „Zdrojem vody pro město je Polická pánev,“ míní starosta Náchoda Jan Birke (ČSSD). Stejná situace panuje i v Trutnově.