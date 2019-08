Studny vysychají, na nové vrty a vodovody stát rozdává obcím statisíce

V Žeranovicích je drtivá většina domů napojená na vodovod, který dlouhé roky vodu bral z obecní studny. Zdroj ale i kvůli stále většímu suchu postupně slábl. Někdy zůstali lidé i den bez vody. Vedení Žeranovic se proto rozhodlo, že koupí novou studnu, která leží asi 800 metrů za obcí. A napojí na ni vodovod. Tak to i udělalo. Stát dal obci na nové napojení a vybavení studny dotaci přes dva miliony korun.

„Dnes máme vodovod napojený na oba vrty, 90 procent vody jde ale z nového. Kdyby se nám to nepodařilo udělat, což byla hlavně zásluha minulého starosty, tak teď v obci máme cisterny s vodou,“ přiblížil starosta Žeranovic Antonín Vyňuchal.

„A pokud bychom nezískali dotaci, museli bychom to platit z obecního rozpočtu, což by pro nás bylo docela bolestné. Teď můžeme být na několik dalších let v klidu,“ doplnil.

Příští rok obec hodlá ještě napojit na vodovod poslední domy, v nichž bydlí přes dvacet lidí. I na tuto akci bude chtít získat státní podporu.

Na podobné projekty už dostalo dotaci dalších 23 obcí ve Zlínském kraji, rozdělily si skoro 30 milionů korun. V Nedašově například získali téměř 1,5 milionu korun na dva nové vrty, v Brusném zase 400 tisíc na kopanou studnu, která zásobuje obec vodou. Ve Strání za více než dva miliony korun udělali tři nové hydrogeologické vrty. Pouze v jednom bylo ale vody dostatek.

„Tento vrt máme jako zálohu pro posílení stávajícího zdroje. Bereme vodu z lesního potoka a potom ji upravujeme. Zatím nám to vychází, ale situace je špatná. Loni už bylo v potoce velmi málo vody, bylo to jako vztyčený prst, že už bychom něco měli udělat,“ nastínil starosta Strání Antonín Popelka.

Obec chce v budoucnu jako zdroj pitné vody vybudovat rybníčky pod Javořinou, nevlastní ale tamní pozemky. Ty patří Lesům ČR, avšak hlásí se o ně původní majitelé. „Nevíme, jak to nakonec dopadne,“ podotkl Popelka.

Ministerstvo spustí program na výstavbu vodovodů

Každá obec či město, které o peníze zažádají, může získat až tři miliony korun. Stačí jim k tomu odborný posudek, který popíše stávající stav, důvody nedostatku vody a možnosti řešení. Po schválení žádosti přijdou peníze do tří měsíců. Jde o dotace z programu Státního fondu životního prostředí (SFŽP), určeny jsou na vrty, vodovody či úpravny vod.

„Výzva byla vypsána, aby pomohla zlepšit zásobování obyvatel obcí a měst kvalitní pitnou vodou. Největší zájem je o dotace na zajištění průzkumných vrtů,“ naznačila mluvčí SFŽP Lucie Früblingová.

Obce a města mohou žádosti podávat do prosince příštího roku, k dispozici je ještě zhruba 400 milionů korun.

„Od roku 2016 si na průzkum a posílení nebo nový zdroj pitné vody požádalo 411 obcí, což znamená téměř 200 tisíc lidí nově napojených na zdroje pitné vody. Zájem stále roste s tím, jak se v Česku prohlubují dopady sucha,“ uvedl ředitel SFŽP Petr Valdman.

Ministerstvo životního prostředí navíc letos v listopadu spustí program na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Poběží do konce ledna příštího roku.

„Sucho je jedním z důsledků klimatické změny, která Českou republiku kvůli naší geografické poloze postihuje výrazněji než okolní státy,“ zmínil ministr životního prostředí Richard Brabec. „Zajistit musíme nejenom přístup občanů k pitné vodě, ale přizpůsobit tomu musíme i naše hospodaření v krajině,“ doplnil.

V rámci tohoto programu budou moci obce a města žádat také o peníze na posílení stávajících zdrojů nebo akumulaci pitné vody. „Podpoříme i výstavbu přivaděčů, které zajistí dopravu pitné vody z kapacitní vodárenské soustavy tam, kde je vody nedostatek,“ uvedl Brabec.

Ministerstvo má navíc další program nazvaný Dešťovka, v němž mohou obce a města získat peníze na budování podzemních nádrží na shromažďování srážkové vody, na zelené střechy veřejných budov, na vodou propustné povrchy, zasakovací pásy u parkovišť nebo úpravu koryt potoků a řek. Od začátku roku si samosprávy řekly už o skoro 150 milionů korun.

„Dotace pomůže žadateli uhradit téměř 64 procent z celkových výdajů na projekt,“ řekl Valdman.

Současně upozornil, že peníze nemohou jít na systémy domovních čistíren, které stát podporuje v samostatných výzvách.